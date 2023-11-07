Ось якою косметикою не можна користуватись взимку, щоб не нашкодити шкірі

Холод є чинником стресу для нашої шкіри. Тому в зимовий період їй потрібен особливий догляд. Зокрема, багато жінок продовжують користуватися своїми звичними засобами для догляду і взимку. Однак, так робити не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Health Site .

Тонік

В холодну пору року, коли шкіра швидко подразнюється, потрібно уникати тоніків із високим вмістом спирту. Все тому, що вони сушать шкіру.

З часом такі засоби можуть послабити природний бар’єр шкіри та зробити його більш вразливим до факторів зовнішнього середовища.

Маски

Маски для обличчя теж можуть нашкодити шкірі у холодну пору року. Якщо ви полюбляєте глиняні маски, використовуйте їх рідше або взагалі не робіть цього взимку.

Скраб

Скрабами можна користуватись взимку, але робити це потрібно обережно. Все тому, що надмірне відлущування може пошкодити шкірний бар’єр.

Пудра

Якщо у вас суха шкіра, то пудра буде лише ще більше підсушувати шкіру. Якщо ж ваше обличчя схильне до жирного блиску, нанесіть пудру легкими рухами, щоб закріпити макіяж.

Очі

Експерти радять для макіяжу очей використовувати більш стійкі продукти, а саме водостійкі туші. Ідеальний варіант - термотуш, яка змивається тільки теплою водою.

Губи

Взимку догляд за губами особливо важливий. Варто відмовитися від блиску, адже в ньому багато вологи, яка погано виглядає за низьких температур.

Найкращий варіант - кремові гігієнічні помади.

Ароматизатори та ефірні олії

Уникайте використання миючих засобів, зволожуючих кремів, сироваток або будь-яких інших косметичних продуктів з сильним ароматом взимку. Суха шкіра з більшою ймовірністю відреагує на подразники.