Щеняча школа. Як прикордонники виховують службових собак: зворушливе відео

Відомо, що у роботі військових їм допомагають хвостаті, а саме собаки. Для того, щоб виконувати певні задачі, тварин потрібно підготувати та навчити. Цим займаються кінологи в спеціальних центрах.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео ДПСУ розповідає, як прикордонники виховують своїх службових собак.

У кінологічному центрі Держприкордонслужби готують нових чотирилапих помічників прикордонників. Часто трапляється так, що там зростають цілі покоління собак.

Наразі в центрі є багато одномісячних щенят. Поки їхні обов'язки - це гарно їсти та міцно спати. Крім того, малюків виводять на двір, але в спеціальних манежах, щоб не розбігалися.

Поки щенята гуляють, їм підливають воду та переносять в тінь від сонця.

За словами начальниці відділення вирощування та дресування Мар'яни Кравець, зараз прикордонникам найбільше потрібні розшукові собаки. До таких належать породи зонарносірої німецької та бельгійської вівчарок.

Для військової служби дуже важливо, щоб пес був здоровим і вправним. Це завдання для фахівців лабораторії генетики. Для цього обирають самця із хорошими зовнішніми та фізичними показниками й таку ж самку. Так "створюють" сильних витривалих і здібних співробітників ДПСУ.

"Правильно навчені батьки вже через свої гени передають ці навички діткам. Через це ми отримуємо цуциків, які не бояться пострілів, іти на затримання, можуть добре шукати міни чи інші речовини", - каже начальник відділу генетики Михайло Заремба.

Мар'яна Кравець зазначає, що з щенятами краще працюють жінки, адже їм, як і будь-яким дітям, потрібні увага та тепло. Часто дівчата плачуть, коли передають своїх улюбленців на службу.

У віці чотирьох місяців малята розпочинають навчання за своїм фахом, але при цьому до них не застосовують фізичної сили. Між собакою та господарем повинна бути довіра та позитив, каже Мар'яна.