Алергія мучить, а собаку хочеться? 6 порід, які точно не змусять вас плакати

Якщо ви плануєте завести чотирилапого улюбленця, але помітили, що маєте алергічні реакції на тварин, не впадайте у відчай.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал American Kennel Club, портал WomansWorld, сайт VogDog.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про породи собак, які не змусять плакати чи страждати людей з алергією.

Чому собаки викликають алергію

Дехто вважає, що алергікам і астматикам найкраще підходять гладкошерсті, або ж і зовсім лисі собаки. Проте насправді це не зовсім так.

Вченими було доведено, що алергічні реакції в людини провокує не сама шерсть тварин, а білок, який міститься в лупі, сечі, слині, а також у виділеннях з очей та носа собак. Він осідає на шерсті, тому дехто вважає, що саме вона є причиною алергічних проявів у людей (сльозотечі, чхання, шкірних висипань і т.ін.).

Оскільки насправді собак, які були б повністю гіпоалергенними, у природі не існує, під час вибору чотирилапого товариша алергіку слід обирати серед умовно гіпоалергенних порід (таких, які виділяють найменшу кількість алергенів).

Найчастіше такі собаки рідко линяють, або не линяють зовсім. Вони можуть бути жорсткошерстими, з густим підшерстком, або ж зовсім без нього.

Породи, які підходять алергікам найкраще

Пудель (стандартний, мініатюрний, іграшковий)

Ця порода не має підшерстку, який сильно линяє. Кучерява шерсть затримує випадаючі волоски, які згодом можна вичесати.

Крім того, пудель має дуже низьку схильність до слинотечі.

Пудель був схрещений з багатьма іншими собаками, щоб створити ряд гіпоалергенних порід - лабрадудль, голдендудль, йоркіпу, кокапу тощо.

Той-пудель (фото: OLX)

Італійський водяний собака (лаготто-романьоло)

Ця порода має густу шерсть у вигляді тугих завитків. Вона не схильна до линяння і має зовсім невелику кількість лупи.

Ці собаки також майже не виділяють слини.

Водяні собаки - справжні друзі (фото: Вікіпедія)

Шнауцер (різеншнауцер, мітельшнауцер, цвергшнауцер)

Ця порода у всіх розмірах має густу шерсть, яка мінімізує розповсюдження алергенів. Нижня її частина - м'яка та щільна, верхня - жорстка.

Такі собаки не виділяють багато лупи, що робить їх ідеальними для алергіків.

Шнауцери - активні, але слухняні (фото: David Woo / American Kennel Club)

Бішон фрізе

Ця порода має подвійну кучеряву шерсть. Вона практично не линяє і не має алергенної лупи.

Саме тому ці чотирилапі входять до числа найкращих гіпоалергенних собак.

Просто мі-мі-мішка (фото: Вікіпедія)

Китайський чубатий собака

Ця порода належить до так званих "голих" собачок.

На голові, хвості та лапах у неї є невеличкі "острівці" шерсті, проте вони не містять великої кількості алергенів.

Ці собаки - дещо кумедні ззовні, але прекрасні в душі (фото: Вікіпедія)

Мальтійська болонка

Ця порода має густу, довгу й блискучу шерсть без підшерстка. Дехто навіть називає її "волоссям".

Собаки цієї породи мають м'який характер і мінімум алергенів.

Болонки - елегантні красуні (фото: David Woo / American Kennel Club)