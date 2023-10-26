Щенячья школа. Как пограничники воспитывают служебных собак: трогательное видео

Известно, что в работе военных им помогают хвостатые, а именно собаки. Для того чтобы выполнять определенные задачи, животных нужно подготовить и обучить. Этим занимаются кинологи в специальных центрах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео ГПСУ рассказывает, как пограничники воспитывают своих служебных собак.

В кинологическом центре Госпогранслужбы готовят новых четырехлапых помощников пограничников. Часто бывает так, что там растут целые поколения собак.

Сейчас в центре много одномесячных щенков. Пока их обязанности - это хорошо есть и крепко спать. Кроме того, малышей выводят во двор, но в специальных манежах, чтобы не разбегались.

Пока щенки гуляют, им подливают воду и переносят в тень от солнца.

По словам начальницы отделения выращивания и дрессировки Марьяны Кравец, сейчас пограничникам больше всего нужны розыскные собаки. К таким относятся породы зонарносерой немецкой и бельгийской овчарок.

Для военной службы очень важно, чтобы пес был здоров и ловок. Это задача для специалистов в лаборатории генетики. Для этого выбирают самца с хорошими внешними и физическими показателями и такую же самку. Так "создают" сильных выносливых и способных сотрудников ГПСУ.

"Правильно обученные родители уже через свои гены передают эти навыки деткам. Поэтому мы получаем щенков, которые не боятся выстрелов, могут идти на задержание, хорошо искать мины или другие вещества", - говорит начальник отдела генетики Михаил Заремба.

Марьяна Кравец отмечает, что со щенками лучше работают женщины, ведь им, как и любым детям, нужны внимание и тепло. Часто девушки плачут, когда передают своих любимцев на службу.

В возрасте четырех месяцев малыши приступают к обучению по своей специальности, но при этом к ним не применяют физическую силу. Между собакой и хозяином должно быть доверие и позитив, говорит Марьяна.