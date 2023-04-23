Ще вчора були в антитрендах, а сьогодні знову на піку моди. Як виглядають найстильніші джинси 2023 року

Мода дуже мінлива і схильна до циклів повторення. І часом у тренди сезону вриваються речі, які вже відгриміли кілька років тому та потрапили до списку антитрендів. Саме така ситуація склалася із наймоднішими джинсами у 2023 році.

Який фасон джинсів буде на піку моди у 2023 році – читайте у матеріалі Styler нижче.

Наймодніші джинси 2023 року

Речі, які вийшли з моди та припадають пилом у вашій шафі, не поспішайте викидати або віддавати комусь. Часом вони знову швидко входять у моду. Саме так сталося з джинсами слоуч – вони знову будуть у трендах у 2023 році.

Назва slouchy походить від англійської "об'ємний" або "громіздкий". І пошиття цих джинсів саме так і виглядає. Прототипом стилю були штани-банани, які були модні ще з 1960-х років.

Нещодавно з'явилися джинси МОМ, які швидко завоювали популярність. Разом із МОМ на модні ринки вийшли й слоучі.

Кілька років вони були популярними, а потім повільно почали скочуватися в антитренди. Але у 2023 їх знову можна діставати з шафи, тому, що це буде найпопулярніша модель штанів.

Наймодніші джинси 2023 року (фото: instagram.com)

У чому ефект слоучів

У таких джинсах завищена посадка з акцентом на талії, вони вільні на попі та в стегнах, а до щиколоток звужуються. Зараз на піку моди - моделі, які ледве доходять до щиколотки і їх можна носити як з балетками та кросівками, так і з високим підбором.

Особливість цієї моделі полягає в тому, що вони підходять практично будь-якій жінці з будь-яким типом фігури. На "пишних" дамах вони виглядають неймовірно стильно та підкреслюють округлості, а на худих дівчатах - приховують недоліки, візуально створивши об'єм у нижній частині стегон. Також такі джинси мають чудовий вигляд на жінках, у яких широкі плечі та вузькі стегна.

Дівчатам невисокого зросту варто вибирати моделі, які вищі за щиколотки - щоб візуально подовжити ноги, а дамам високо зросту навпаки - моделі з довгою нижче щиколоток, щоб згладити високий зріст.

Слоучі відмінно комбінуються з блузами, майками, футболками, светрами. Найоптимальніше - приталений та облягаючий верх.

На ноги можна одягати кеди, черевики челсі, балетки, лофери, туфлі та босоніжки на підборах. А ось взуття на платформі варто підбирати з обережністю, щоб не зробити образ важчим.

Крім того, джинси слоучі не обов'язково потрібно вибирати синіх відтінків. Цього року модними також будуть бежеві джинси, мокко, а також - хакі.

Наймодніші джинси 2023 року (фото: instagram.com)