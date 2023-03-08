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Причина не така проста. Стало відомо, чому джинси сині

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Середа 08 березня 2023 09:51
Причина не така проста. Стало відомо, чому джинси сині Фото: Чому сині джинси (freeepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Джинси є синонімом свободи та стилю, але чому вони всі сині? Також це елемент одягу, який відрізняється своїм комфортом та практичністю.

Дізнайтеся, як синій колір став символом джинсів і чому цей непідвладний часу базовий елемент гардеробу досі є актуальним. Про це розповіли у виданні Sante Plus.

Історія створення джинсів

Спочатку джинси були створені як одяг для нижчих та робочих класів. Їх використовували як робочу уніформу, завдяки міцній та зносостійкій тканині.

Все змінилося у 1873 році, коли Леві Страус запатентував джинси у Сполучених Штатах у схожому стилі, але з іншими елементами. Бренд існує й досі.

Як синій індиго став культовим кольором джинсів?

Синій колір був обраний для джинсової тканини через хімічні властивості синього барвника. Більшість барвників проникають у тканину за високих температур, змушуючи колір на ній триматися. Натуральний барвник індиго, використаний у перших джинсах, фарбував лише поверхню волокнистого матеріалу.

Міцність джинсової тканини - це те, що захищає їх від пошкоджень після багатьох прань, хоча є й ті, хто стверджує, що чим більше їх стирають, тим зручніше.

Джинси якого кольору найкраще пасують чоловікам?

Класичні темно-сині джинси - найуніверсальніші джинси, що адаптуються для будь-якого випадку і будь-якого образу. Надягніть їх зі спортивною курткою, сорочкою на гудзиках і парою коричневих класичних туфель або по-іншому з футболкою та кросівками, щоб створити більш невимушений образ. Темно-сині джинси можна стилізувати по-різному, щоб вони наближалися до будь-якої ситуації.

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До речі, Андре Тан показав, із чим можна носити худі.

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