Ось яке взуття буде у тренді в сезоні весна-літо 2023: 5 крутих моделей
Зараз саме час задуматись над вибором взуття на весну-літо 2023, тим паче, що стилісти й модельєри однозначно назвали, які моделі на піку моди у цьому сезоні.
Про наймодніше взуття весни-літа 2023 розповідаємо у матеріалі нижче.
Взуття із загостреним носиком
Гостроносе взуття знову у моді. Сміливо можете приглядатись до моделей як на високих підборах, так і на плоскій платформі. Таке взуття дуже легко комбінувати з усім літнім одягом, особливо якщо воно у світлих та пастельних тонах.
Моделі із гострим носиком на піку моди (скриншот)
Літні чоботи і ботфорти
Таке взуття чудово підійде для створення яскравих образів. Літні чоботи можна поєднувати із легкими сукнями або ж джинсовими шортами. Також варто приглянутись до ботфортів, особливо до моделей на плоскій платформі.
Літні чоботи дозволять створити незвичний образ (скриншот)
Взуття на зав'язку, зі шнурівками і ремінцями
Особливо стильними у цьому сезоні буде взуття із різноманітними ремінцями, зав'язками і шнурками. Ці деталі додають стильності образу. Чудовим варіантом стануть моделі, які у собі поєднають одразу два взуттєвих тренди цього року - гострий носик і стрічкові зав'язки.
Взуття на зав'язку додає стильності образу (скриншот)
Лофери
Це фактично універсальне взуття. Їх можна носити щодня на роботу, бо є доволі зручними. Також вони чудово підійдуть для стильного образу для побачення чи просто прогулянки. Найкраще у цьому сезоні обирати лофери сріблястого кольору, вони вважаються наймоднішими.
Лофери зручно комбінувати із будь-яким одягом (скриншот)
Взуття на платформі
Взуття на високій платформі є доволі зручним і практичним, тому воно досі залишається у трендах і буде одним із ключових моделей у цьому сезоні. Таке взуття чудово підходить як і до буденних джинсів, так і стильної спіднички чи шортів.
Взуття у на високій платформі залишається у тренді (скриншот)
Раніше ми розповідали про те, які 7 речей мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023.
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