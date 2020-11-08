Не щадят никого: в Минске силовики задержали десятки женщин, включая экс-Мисс Беларусь

Задержания в Минске (коллаж: РБК-Украина)

В Минске сотрудники белорусского ОМОНа задержали 20 женщин

Протесты в Минске продолжаются. В воскресенье, 8 ноября, в центре Минска на площади Свободы белорусские силовики задержали около 20 женщин, которые принимали участие в протестном марше.

Среди задержанных также "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова. Всех демонстранток посадили в автозаки и увезли. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Хижинкова (фото: instagram.com/volgena)

Задержания в Минске 8 ноября (видео: YouTube)

По данным Свободного Объединения Спортсменов Беларуси, силовики также задержали известных белорусских спортсменов - легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина, которые часто высказывали свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступали против насилия.

Андрей Кравченко и Иван Ганин (фото: instagram.com/sos_by_2020)

В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной̆ из парковок в центре Минска.

По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками "хочешь, как в Украине?", "а что ты, **** себе думал!?". Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками.

На данный̆ момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

Задержания в Минске 8 ноября (видео: YouTube)

Сотрудники белорусского ОМОНа оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова.

Задержания в Минске 8 ноября (видео: YouTube)

Именно здесь были большие группы участников "Марша народовластия", которые так и не смогли организовать шествие.

Задержания в Минске 8 ноября (видео: YouTube)

Напомним, в Минске силовики начали задерживать даже школьников.

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