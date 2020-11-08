Не щадять нікого: в Мінську силовики затримали десятки жінок, включаючи екс-Міс Білорусь

У Мінську співробітники білоруського ОМОНу затримали 20 жінок
Протести в Мінську тривають. У неділю, 8 листопада, в центрі Мінська на площі Свободи білоруські силовики затримали близько 20 жінок, які брали участь у протестному марші.
Серед затриманих також "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хижинкова. Всіх демонстранток посадили в автозаки і повезли. Про це повідомляє ТАСС.
Ольга Хижинкова (фото: instagram.com/volgena)
Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)
За даними Вільного Об'єднання Спортсменів Білорусі, силовики також затримали відомих білоруських спортсменів - легкоатлета Андрія Кравченка і кікбоксера Івана Ганіна, які часто висловлювали свою думку про ситуацію в країні після виборів і виступали проти насильства.
Андрій Кравченко та Іван Ганін (фото: instagram.com/sos_by_2020)
У момент затримання обидва спортсмени знаходилися в машині на одній з парковок в центрі Мінська.
За свідченнями очевидців, затримання відбувалося жорстко і супроводжувалося криками "хочеш, як в Україні?", "а що ти, **** собі думав!?". Руки спортсменам відразу затягнули будівельними стяжками.
Зараз місцеперебування Кравченко і Ганіна невідоме.
Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)
Співробітники білоруського ОМОНу оточили практично весь квартал в районі проспекту Переможців, вулиць Мельникайте і Заславльська, а також проспекту Машерова.
Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)
Саме тут були великі групи учасників "Маршу народовладдя", які так і не змогли організувати ходу.
Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)
Нагадаємо, в Мінську силовики почали затримувати навіть школярів.
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