В Беларуси силовики вытаскивают людей прямо из квартир (видео)

Протесты в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

В Беларуси силовики начали врываться в квартиры и забирать мужчин

В Беларуси в воскресенье, 25 октября, начались ожесточенные протесты. Александру Лукашенко объявили народный ультиматум. Сотни участников протеста задержаны и дошло до того, что силовики врывались в квартиры многоэтажек, где прятались митингующие.

Так, согласно данным беларусского портала TUT.by, в одной из квартир Минска "каратели" пытались забрать мужчин. Люди в форме, угрожая применением силы, несмотря на мольбы женщин были непреклонны.

По словам активистки, митингующие бегали по подъезду с криками "Откройте!". Двери одной из квартир открыли девушки, но туда прорвались силовики. Просто не успели захлопнуть дверь.

"Сюда иди!.. Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят!.. Я его заберу с болью или без боли. Вставай! (раздается звук дубинки и крики). Убрала руки! Газовый баллончик достать или что?" - говорится на видео, которое сняли 25 октября в Минске.

В квартире прятались от 20 до 30 человек. Все были очень напуганы. Первыми "омоновцы" взяли тех, кто был у двери, дальше из комнат стали вытаскивать остальных мужчин.

"Когда ОМОН пошел, спрятали мужчину в шкаф. Мы не уходили из квартиры, потому что под окном дежурили бусики, хватали людей, а когда машины приезжали забирать протестующих, то омоновцы разбивали им стекла. Мы выключили свет, отключили телефоны и сидели тихо, только периодически смотрели в глаза", - описала ужасы полутора часов, проведенных в чужой квартире, девушка.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия!

Задержания в Беларуси 25 октября (видео: TuT.by)

Ранее мы публиковали видео с разгонов протестов в Минске и других городах Беларуси.

Напомним, что лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки.