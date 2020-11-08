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На протестах в Минске задержали более 200 человек, - правозащитники

Минск, Воскресенье 08 ноября 2020 14:56
На протестах в Минске задержали более 200 человек, - правозащитники
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Минске силовики разгоняют группы демонстрантов в районе торгового центра "Немига". По меньшей мере уже задержаны 235 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных - серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Также силовики задержали несколько журналистов и фотокорреспондентов.

Списки продолжают пополняться, при этом официальной информации от Министерства внутренних дел пока нет.

Ранее участники акции протеста не смогли собраться на площади Свободы и в районе улицы Немига в Минске, которые под контроль взяли силовики и провели там точечные задержания.

Протестующие выдвинулись по проспекту Победителей в направлении стелы Минск - город-герой и попытались занять проезжую часть проспекта Машерова.

Напомним, сегодня в 11:00 в Минске начался "Марш народовластия". Жители Минска собираются у Ратуши на площади Свободы и Немиге.

С 10:00 в Минске уже отключен мобильный интернет по требованию государственных органов. А также закрыто метро.

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