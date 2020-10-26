Протесты в Беларуси вышли на новый уровень: в автозаки пакуют даже школьников

В Беларуси начали задерживать школьников (Коллаж РБК-Украина)

Правозащитники сообщили, что в Минске начали задерживать подростков

В Беларуси не утихают протесты граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов. Уже более двух месяцев происходят забастовки, люди выходят на улицы в знак протеста, а полиция постоянно пытается подавить бунт людей, использует светошумовые гранаты и регулярно арестовывает участников протестов.

На очередной акции протеста в понедельник, 26 октября, силовики в Минске начали задерживать школьников и паковать их в автозаки. Об этом сообщили в Telegram-канале "Карточный домик".

В понедельник в Беларуси началась общенациональная забастовка. В крупных городах перестали работать кафе, магазины, бары, туристические компании, спортзалы, салоны красоты, службы доставки, сервисные центры и многие крупные заводы. На акции протеста вышли студенты, пенсионеры и даже школьники. Работники большинства организаций написали заявления на выходной за свой счет.

Сообщается, что ОМОН начал задержания на проспекте Независимости, рядом с Белорусским национальным техническим университетом. Часть протестующих сбежала от силовиков. Однако часть все-таки была задержана. По данным правозащитников было задержано не менее 42 человек.

Еще несколько микроавтобусов приехало с 18-ой гимназии в Минске. По некоторым данным, из здания вывело школьников и усадили их в автозаки.

В Беларуси силовики начали арестовывать уже даже школьников

Напомним, ранее мы писали о том, что в понедельник в Беларуси задержали почти 300 человек.

А также мы рассказывали о том, что белорусская оппозиционерка обратилась к Украине из-за Лукашенко.