Шатунов собирался воевать против Украины и хотел записаться добровольцем
Российский певец Юрий Шатунов, который умер в 48 лет от сердечной недостаточности, не просто ненавидел Украину. Он собирался записаться добровольцем и воевать против Украины.
Об этом рассказал директор музыканта Аркадий Кудряшов на церемонии прощания с Шатуновым.
Шатунов хотел воевать против Украины
По словам Кудряшова, солист группы "Ласковый май" после начала полномасштабного вторжения России в Украину, собирался записаться добровольцем и поехать на Донбасс.
"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами", - рассказал директор артиста.
Он добавил, что это предложение его шокировало, и он даже спросил, не сошел ли Юрий с ума.
"Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", - отметил Кудряшов.
Из похорон Шатунова сделали шоу
Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Очевидцы сообщают, что на Троекуровском кладбище собрались тысячи поклонников музыканта.
Но прощаться с ним не приехали жена и дети - они находятся в Германии. Тело Шатунова собираются кремировать.
"Однако многие присутствующие забыли, где они находятся. Они не выпускали из рук телефоны, снимая видео и делая фото даже внутри помещения и у гроба с лидером группы "Ласковый май". Белокурая девушка в коротком светло-голубом платье остановилась у гроба на несколько секунд, стараясь сделать кадры получше", - описывают церемонию прощания российские СМИ.
Фото: Юрий Шатунов
Украинофоб Юрий Шатунов
Кумир подростков в 90-х годах был украинофобом. Он уже давно отказывался от работы с украинцами, и даже в странах Европы. Называл "конченными бандеровцами, нацистами и фашистами".
Также Юрий Шатунов воспевал "великую россию". И в своих соцсетях он активно поздравлял поклонников с 23 февраля и 9 мая.
Хотя сам артист, его жена и дети уже давно жили в Германии и перевозить семью в РФ он не хотел.
Фото: Юрий Шатунов
Умер после пива с раками
Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Накануне он вечером отдыхал с друзьями и утром собирался на рыбалку. Известно, что он пил пиво с друзьями и закусывал раками, а после - ему стало плохо.
Никаких лекарств в доме не нашли и его повезли в ближайший медпункт самостоятельно. Там ему вызвали скорую и по дороге у него останавливалось сердце. Врачи запускали его организм сколько могли, и уже в приемном покое он скончался.
Кстати, ранее мы писали, что Юрий Шатунов очень сильно ненавидел Украину.