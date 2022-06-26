Шатунов собирался воевать против Украины и хотел записаться добровольцем

Российский певец Юрий Шатунов, который умер в 48 лет от сердечной недостаточности, не просто ненавидел Украину. Он собирался записаться добровольцем и воевать против Украины.

Об этом рассказал директор музыканта Аркадий Кудряшов на церемонии прощания с Шатуновым.

Шатунов хотел воевать против Украины

По словам Кудряшова, солист группы "Ласковый май" после начала полномасштабного вторжения России в Украину, собирался записаться добровольцем и поехать на Донбасс.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами", - рассказал директор артиста.

Он добавил, что это предложение его шокировало, и он даже спросил, не сошел ли Юрий с ума.

"Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", - отметил Кудряшов.

Из похорон Шатунова сделали шоу

Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Очевидцы сообщают, что на Троекуровском кладбище собрались тысячи поклонников музыканта.

Но прощаться с ним не приехали жена и дети - они находятся в Германии. Тело Шатунова собираются кремировать.

"Однако многие присутствующие забыли, где они находятся. Они не выпускали из рук телефоны, снимая видео и делая фото даже внутри помещения и у гроба с лидером группы "Ласковый май". Белокурая девушка в коротком светло-голубом платье остановилась у гроба на несколько секунд, стараясь сделать кадры получше", - описывают церемонию прощания российские СМИ.

Фото: Юрий Шатунов

Украинофоб Юрий Шатунов

Кумир подростков в 90-х годах был украинофобом. Он уже давно отказывался от работы с украинцами, и даже в странах Европы. Называл "конченными бандеровцами, нацистами и фашистами".

Также Юрий Шатунов воспевал "великую россию". И в своих соцсетях он активно поздравлял поклонников с 23 февраля и 9 мая.

Хотя сам артист, его жена и дети уже давно жили в Германии и перевозить семью в РФ он не хотел.

Фото: Юрий Шатунов

Умер после пива с раками

Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Накануне он вечером отдыхал с друзьями и утром собирался на рыбалку. Известно, что он пил пиво с друзьями и закусывал раками, а после - ему стало плохо.

Никаких лекарств в доме не нашли и его повезли в ближайший медпункт самостоятельно. Там ему вызвали скорую и по дороге у него останавливалось сердце. Врачи запускали его организм сколько могли, и уже в приемном покое он скончался.