Шатунов збирався воювати проти України і хотів записатися добровольцем

Російський співак Юрій Шатунов, який помер у 48 років від серцевої недостатності, не просто ненавидів Україну. Він збирався записатися добровольцем і воювати проти України.

Про це розповів директор музиканта Аркадій Кудряшов на церемонії прощання з Шатуновим.

Шатунов хотів воювати проти України

За словами Кудряшова, соліст групи "Ласковый май" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, збирався записатися добровольцем і поїхати на Донбас.

"Юра сказав:" Аркадій, поїхали запишемося добровольцями", - розповів директор артиста.

Він додав, що ця пропозиція його шокувала, і він навіть запитав, чи не зійшов Юрій з розуму.

"Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "Поїхали на Донбас", - зазначив Кудряшов.

З похорону Шатунова зробили шоу

Сьогодні в Москві проходить церемонія прощання з Юрієм Шатуновим. Очевидці повідомляють, що на Троєкуровському кладовищі зібралися тисячі шанувальників музиканта.

Але прощатися з ним не приїхали дружина і діти - вони знаходяться в Німеччині. Тіло Шатунова збираються кремувати.

"Однак багато присутніх забули, де вони знаходяться. Вони не випускали з рук телефони, знімаючи відео і роблячи фото навіть всередині приміщення і біля труни з лідером групи "Ласковый май". Білява дівчина в короткій світло-блакитній сукні зупинилася біля труни на кілька секунд, намагаючись зробити кадри краще", - описують церемонію прощання російські ЗМІ.

Фото: Юрій Шатунов

Українофоб Юрій Шатунов

Кумир підлітків у 90-х роках був українофобом. Він вже давно відмовлявся від роботи з українцями, і навіть у країнах Європи. Називав "скінченими бандерівцями, нацистами та фашистами".

Також Юрій Шатунов оспівував "велику Росію". І у своїх соцмережах він активно вітав шанувальників з 23 лютого і 9 травня.

Хоча сам артист, його дружина і діти вже давно жили в Німеччині та перевозити сім'ю у РФ він не хотів.

Фото: Юрій Шатунов

Помер після пива з раками

Шатунов помер в ніч на 23 червня. Напередодні він увечері відпочивав з друзями та вранці збирався на риболовлю. Відомо, що він пив пиво з друзями та закушував раками, а після - йому стало погано.

Ніяких ліків в будинку не знайшли і його повезли в найближчий медпункт самостійно. Там йому викликали швидку і по дорозі у нього зупинялося серце. Лікарі запускали його організм скільки могли, і вже в приймальному покої він помер.