Организатор концертов рассказал, как Шатунов ненавидел Украину

Наблюдается эта печаль даже в украинском сегменте социальных сетей. Возможно, это из-за того, что большинство украинцев не знают интересный факт о певце - он был украинофобом.

23 июня стало известно, что умер Юрий Шатунов . В сети много кто скучает за кумиром молодежи 1980-х, вспоминая "нетленные" хиты группы Ласковый май, солистом которой был Юрий.

Об этом стало известно из публикации известной пиарщицы Анны Салаты, которая в своем телеграм-канале Я вам пишу! запостила сообщение концертного организатора, работающего со многими именитыми артистами в Европе.

"Конечно, не хочется разрушать детские воспоминания... Но. Начиная с 2014 года, каждый раз, когда ему (Юрию Шатунову - ред.) звонили с запросом на частное выступление в Европе, узнавая, что заказчик из Украины, он неизменно отвечал, что мы тут все "конченные, бандеровцы, нацисты и фашисты". И что он не собирается петь перед людьми, которые не уважают "великую рассею". Вот и Юра", - рассказал организатор, не желающий раскрывать свое имя.

Скриншот сообщения о Шатунова (t.me/yavampishuru)

Не верить мужчине оснований нет, ведь он с началом полномасштабного вторжения присоединился к инициативе Салаты, в рамках которой она буллит российских исполнителей, которые поддерживают Путина и убийства мирных украинцев "Z"-террористами.

Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Заметим, что Шатунов публично никак не высказывался о войне в Украине. Зато регулярно поздравлял своих поклонников с 9 мая, 23 февраля и другими советскими праздниками, которые якобы подчеркивают "величие России".

При этом, его жена и дети живут в Германии и, как говорил в одном из интервью певец, перевозить их в РФ он не хочет.

Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Детали смерти Юрия Шатунова

Напомним, что Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Накануне исполнитель песен "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер" отдыхал с друзьями, а утром они собирались на рыбалку.

"Артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине", - пишут росСМИ.

В карете "скорой" у Юрия остановилось сердце, но медики его запустили снова.

Однако когда 48-летнего певца завезли в приемное отделение больницы, "мотор" артиста остановился окончательно.

Врачи пытались реанимировать Шатунова, но спасти не смогли - он умер от острого инфаркта миокарда.