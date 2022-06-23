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Умер Юрий Шатунов

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Россия, Четверг 23 июня 2022 11:11
Умер Юрий Шатунов Умер Юрий Шатунов (фото: twitter.com/ru2ch)
Автор: Дмитрий Войналович

Умер Юрий Шатунов. Известный певец и бывший солист популярной еще в советское время группы Ласковый май внезапно покинул этот мир 23 июня.

О смерти артиста сообщил его концертный директор Аркадий Кудряшов в комментарии изданию "Лента.ру".

Причина смерти Юрия Шатунова

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - сказал он.

По словам Кудряшова, у артиста случился обширный инфаркт.

Шатунову было 48 лет.

Умер Юрий Шатунов

Юрий Шатунов был кумиром советской молодежи (фото: twitter.com)

Биография Юрия Шатунова

Юрий Шатунов родился в 1973 году в городе Кумертау.

Подростковые годы артист провел в детском доме - его родители были в разводе, мать умерла, когда будущей звезде было 11 лет.

В детском доме он познакомился с Сергеем Кузнецовым, который был руководителем кружка самодеятельности - с этого момента началась история группы Ласковый май.

Артист стал звездой в раннем возрасте, до последних дней занимался музыкой.

Интересно, что лишь несколько дней назад суд разрешил Шатунову исполнять хиты Ласкового мая на своих концертах. До этого дня директор коллектива Андрей Разин не разрешал Юрию петь "Белые розы", "Розовый вечер" и другие шлягеры.

Возможно, продолжавшаяся десятилетиями судебная волокита и подорвала здоровье Шатунова...

У Юрия осталась жена Светлана, а также 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла.

Напомним, на днях в Москве умер другой российский певец Пьер Нарцисс прославившийся благодаря хиту "Шоколадный заяц".

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Юрий Шатунов
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