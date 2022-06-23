Пил пиво, закусывал раками: всплыли детали смерти Юрия Шатунова
23 июня умер Юрий Шатунов, которого многие помнят еще как вокалиста группы Ласковый май. В соцсетях артиста говорится, что "сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось". А позже стали известны и некоторые детали смерти певца.
Как пишет телеграм-канал 112, все время до приезда в больницу исполнитель песен "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер" и других находился в сознании.
Детали смерти Юрия Шатунова
"Друзья Юрия Шатунова сначала привезли его в больницу в селе Растуново", - говорится в сообщении.
Это было примерно в 23:45.
Поликлиника, куда привезли Шатунова
Певец успел рассказать медикам про острую боль в груди. И тут же его состояние резко стало ухудшаться.
Сельские врачи, которые не могли предоставить необходимую помощь звезде, решили транспортировать пациента в Домодедовскую больницу.
Около 00:20 48-летнего певца завезли в приемное отделение ЦРБ, в этот же момент произошла остановка сердца.
Врачи пытались реанимировать Шатунова, но спасти не смогли - он скончался от острого инфаркта миокарда.
Шатунов перед смертью пил алкоголь с друзьями
Также в российских СМИ пишут, что 22 июня музыкант отдыхал с друзьями, а утром они собирались на рыбалку.
Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
"Артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине", - пишет Mash.
Кроме того, по словам очевидцев, сердце у Шатунова действительно остановилось в карете "скорой", но медики его запустили вновь.
Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
У Юрия осталась жена Светлана, а также 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла.
Добавим также, что Шатунов никак не высказывался о войне в Украине. Зато поздравлял своих поклонников с 9 мая.
При этом, его жена и дети живут в Германии и, как говорил в одном из интервью певец, перевозить их в РФ он желания не имел.
Напомним, на днях в Москве также умер певец Пьер Нарцисс прославившийся благодаря хиту "Шоколадный заяц".