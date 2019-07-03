Шарий попытался оправдаться за украинофобское видео, но у него не получилось

Анатолий Шарий (коллаж РБК-Украина)

Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты на выборах в Раду. Украинцы возмущаются

Анатолий Шарий будет участвовать в парламентских выборах 21 июля со своей новосозданной партией. ЦИК уже зарегистрировал скандального блогера и пророссийского пропагандиста кандидатом в народные депутаты, что вызвало массу возмущения у украинцев.

В Киеве на Майдане Независимости 2 июня прошла акция протеста "Хватит терпеть" после соответствующего решения Центризбиркома. Люди недоумевают, как Шария могли включить в избирательную гонку, ведь кроме своих сомнительных высказываний на грани разжигания национальной вражды он не жил последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имел никаких шансов быть зарегистрированными.

Тем временем в сети напомнили, кто такой Шарий, и опубликовали архивное видео, в котором YouTube-блогер грубо и оскорбительно высказывается в адрес жителей Западной Украины, называя их "полукровками... четверокровками", и рассказывает, какой на самом деле он "украинец". (Предупреждаем, что в ролике присутствует нецензурная речь).

Видео: facebook.com/news24ukraine

Видео с заявлениями пропагандиста жестко раскритиковали в интернете. Пользователи сети просто "разнесли" блогера. В свою очередь Шарий попытался оправдаться за скандальные высказывания, но из этого ничего не вышло - блогера "засыпали" гневными комментариями и подчеркнули, что извиняться уже бесполезно.

Так, на вопрос Шария относительно опубликованного видео "Свежее ничего нет?" ему ответили, что и этого вполне достаточно...

Тихонько там! Полтава уже за тобой выехал. Можешь уже становиться на колени, чтобы потом не было поздно. Он тебя из под земли достанет. Разберешь, что я написал? Ведь все "козломордые" очень плохо воспринимают львовский акцент...

Извинений за эти слова будет мало...

Знал, что ты животное. Еще раз в этом убедился.

Этого достаточно!

Анатолий Шарий - малоросс, тебе до украинца - как свинье до волка!

Анатолий Шарий, а для чего молоть такой бред и потом извиняться?! Извинения после такого вообще не уместны...

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Кроме того, украинцы в комментариях под видео резко высказываются относительно Шария с его мнениями. В некоторых случаях даже звучат угрозы.

Да пусть едет... думаю, что очень много людей, которые помогут ему встретиться с Гиви, Моторолой и Захарченко... и пусть там себе сказки друг другу рассказывают.

Надеюсь, что киевляне встретят тебя очень "тепло"... оторванный от украинских реалий что-то там лапочет. Больной на голову.

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Да тут любой психиатр сразу определит, что человек, который такое говорит, страдает комплексом неполноценности именно по поводу своего происхождения. Видимо родословной нету;

Сидя за границей оно конечно виднее… Осталось приехать и повторить это где-нибудь в Киеве или даже Харькове, и не бояться после этого пройти по улице без охраны...

И это дибильне создание будет депутатом? Украинцы, вам не противно от этого?

Неужели не найдется для этого создания статьи в уголовном кодексе? Его уже преследовала полиция в Нидерландах, может пора перенять опыт?

Шариков есть Шариков, и ничего тут не поделаешь...

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Как сообщалось ранее, Анатолий Шарий решил участвовать в парламентских выборах, чтобы "карать огнем и мечем" - кого именно блогер собирается карать, он уточнить не потрудился.

Также мы писали о том, что украинские политики запустили предвыборную агитацию, для которой снялись в голом виде.