Шарій спробував виправдатися за українофобське відео, але у нього не вийшло

Анатолій Шарій (колаж РБК-Україна)

Шарій зареєстрований кандидатом в депутати на виборах в Раду. Українці обурюються

Анатолій Шарій братиме участь в парламентських виборах 21 липня зі своєю новоствореною партією. ЦВК уже зареєстрував скандального блогера і проросійського пропагандиста кандидатом у народні депутати, що викликало масу обурення у українців.

У Києві на Майдані Незалежності 2 червня пройшла акція протесту "Досить терпіти" після відповідного рішення Центрвиборчкому. Люди дивуються, як Шарія могли включити до виборчої гонки, адже крім своїх сумнівних висловлювань на межі розпалювання національної ворожнечі він не проживав останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мав жодних шансів бути зареєстрованими.

Тим часом у мережі нагадали, хто такий Шарій, і опублікували архівне відео, в якому YouTube-блогер грубо і образливо висловився на адресу жителів Західної України, називаючи їх "полукровками... четверокровками", і розповідає, який він насправді "українець". (Попереджаємо, що в ролику присутні нецензурні висловлювання).

Відео: facebook.com/news24ukraine

Відео із заявами пропагандиста жорстко розкритикували в інтернеті. Користувачі мережі просто "рознесли" блогера. У свою чергу Шарій спробував виправдатися за скандальні висловлювання, але з цього нічого не вийшло - блогера "засипали" гнівними коментарями та наголосили, що вибачатися вже марно.

Так, на питання Шарія щодо опублікованого відео "Свіжішого нічого немає?" йому відповіли, що і цього цілком достатньо...

Тихенько там! Полтава вже за тобою виїхав. Можеш вже ставати на коліна, щоб потім не було пізно. Він тебе з під землі дістане. Розбереш, що я написав? Адже всі "козломорді" дуже погано сприймають львівський акцент...

Вибачень за ці слова буде мало...

Знав, що ти тварина. Ще раз в цьому переконався.

Цього досить!

Анатолій Шарій - малорос, тобі до українця - як свині до вовка!

Анатолій Шарій, а для чого молоти таку маячню і потім вибачатися?! Вибачення після такого взагалі не доречні...

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Крім того, українці в коментарях під відео різко висловлюються щодо Шарія з його думками. У деяких випадках навіть звучать погрози.

Та нехай їде... думаю, що дуже багато людей, які допоможуть йому зустрітися з Гіві, Моторолою і Захарченко... і нехай там собі казки один одному розповідають.

Сподіваюся, що кияни зустрінуть тебе дуже "тепло"... відірваний від українських реалій щось там лапоче. Хворий на голову.

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Та тут будь-який психіатр відразу визначить, що людина, яка таке говорить, страждає комплексом неповноцінності саме з приводу свого походження. Мабуть родоводу немає;

Сидячи за кордоном воно звичайно видніше... Залишилося приїхати і повторити це де-небудь у Київі або навіть Харкові, і не боятися після цього пройти по вулиці без охорони...

І це дибильне створення буде депутатом? Українці, вам не гидко від цього?

Невже не знайдеться для цього створення статті в кримінальному кодексі? Його вже переслідувала поліція в Нідерландах, може пора перейняти досвід?

Шаріков є Шаріков, і нічого тут не вдієш...

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Як повідомлялося раніше, Анатолій Шарій вирішив брати участь у парламентських виборах, щоб "карати вогнем і мечем" - кого саме блогер збирається карати, він уточнити не потрудився.

Також ми писали про те, що українські політики запустили передвиборну агітацію, для якої знялися в голому вигляді.