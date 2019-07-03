Шарій спробував виправдатися за українофобське відео, але у нього не вийшло

Шарій зареєстрований кандидатом в депутати на виборах в Раду. Українці обурюються
Анатолій Шарій братиме участь в парламентських виборах 21 липня зі своєю новоствореною партією. ЦВК уже зареєстрував скандального блогера і проросійського пропагандиста кандидатом у народні депутати, що викликало масу обурення у українців.
У Києві на Майдані Незалежності 2 червня пройшла акція протесту "Досить терпіти" після відповідного рішення Центрвиборчкому. Люди дивуються, як Шарія могли включити до виборчої гонки, адже крім своїх сумнівних висловлювань на межі розпалювання національної ворожнечі він не проживав останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мав жодних шансів бути зареєстрованими.
Тим часом у мережі нагадали, хто такий Шарій, і опублікували архівне відео, в якому YouTube-блогер грубо і образливо висловився на адресу жителів Західної України, називаючи їх "полукровками... четверокровками", і розповідає, який він насправді "українець". (Попереджаємо, що в ролику присутні нецензурні висловлювання).
Відео: facebook.com/news24ukraine
Відео із заявами пропагандиста жорстко розкритикували в інтернеті. Користувачі мережі просто "рознесли" блогера. У свою чергу Шарій спробував виправдатися за скандальні висловлювання, але з цього нічого не вийшло - блогера "засипали" гнівними коментарями та наголосили, що вибачатися вже марно.
Так, на питання Шарія щодо опублікованого відео "Свіжішого нічого немає?" йому відповіли, що і цього цілком достатньо...
Скрін коментарів
Крім того, українці в коментарях під відео різко висловлюються щодо Шарія з його думками. У деяких випадках навіть звучать погрози.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, Анатолій Шарій вирішив брати участь у парламентських виборах, щоб "карати вогнем і мечем" - кого саме блогер збирається карати, він уточнити не потрудився.
Також ми писали про те, що українські політики запустили передвиборну агітацію, для якої знялися в голому вигляді.