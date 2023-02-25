Шанси України на перемогу в Євробаченні 2023 різко знизилися: що трапилося

Шанси України на перемогу на Євробаченні 2023, яке проходитиме у Великій Британії вже у травні, змінилися, і не на користь нашої країни.

Що трапилося - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Тепер Україні дають друге місце

Україна, яка займала лідерські позиції на офіційній "букмекерці" Євробачення протягом багатьох місяців, і не здавала їх після перемоги дуету TVORCHI в Нацвідборі у грудні минулого року, відтепер спустилася на друге місце...

Перше ж посіли Шведи, які, що цікаво, досі не представили ані пісні, ані виконавця. Станом на 25 лютого нашим головним конкурентам дають 27% на перемогу, тоді як українцям - 16%.

У першій п'ятірці окрім України і Швеції - Фінляндія, Норвегія та Велика Британія. Зазначимо, що з цієї п'ятірки лише українці і норвежці представили свою конурсну пісню.

Так виглядає перша десятка претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот)

Пропонуємо поглянути на них і порівняти - TVORCHI з піснею "Heart Of Steel" і Alessandra з "Queen Of Kings":

Коли відбудеться Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9, 11 та 13 травня (Грандфінал) у Великій Британії (Ліверпуль). Арена M&S Bank Arena може вмістити 11 тисяч глядачів шоу.

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush. Однак, через війну, проводити конкурс в Україні стало не неможливим.

Британські організатори конкурсу запевняють, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. Зокрема, програма конкурсу буде представляти сучасну Україну.