Шансы Украины на победу в Евровидении 2023 резко снизились: что произошло

Шансы Украины на победу на Евровидении 2023, которое пройдет в Великобритании уже в мае, изменились, и не на пользу нашей страны.

Что произошло - узнайте из материала Styler ниже.

Теперь Украине дают второе место

Украина, занимавшая лидерские позиции на официальной "букмекерке" Евровидения в течение многих месяцев, и не сдавшая их после победы дуэта TVORCHI в Нацотборе в декабре прошлого года, спустилась на второе место...

Первое же заняли Шведы, которые, что интересно, до сих пор не представили ни песни, ни исполнителя. По состоянию на 25 февраля нашим главным конкурентам дают 27% на победу, в то время как украинцам - 16%.

В первой пятерке, кроме Украины и Швеции - Финляндия, Норвегия и Великобритания. Отметим, что из этой пятерки только украинцы и норвежцы представили свою конкурсную песню.

Так выглядит первая десятка претендентов на победу в Евровидении 2023 года (скриншот)

Предлагаем взглянуть на них и сравнить - TVORCHI с песней "Heart Of Steel" и Alessandra из "Queen Of Kings":

Когда состоится Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9, 11 и 13 мая (Грандфинал) в Великобритании (Ливерпуль). Арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей шоу.

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако, из-за войны, проводить конкурс в Украине стало невозможным.

Британские организаторы конкурса уверяют, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. В частности, программа конкурса будет представлять современную Украину.