Шампунь не допомагає. Трихолог назвала 3 засоби, які пришвидшують ріст волосся

Що варто знати

За словами трихолога Юлії Седлецької, часто дівчата витрачають багато коштів на бажання відростити довге волосся. Зокрема, купують шампуні від ламкості, для відновлення або поживні.

Але важливо розуміти, що шампунь - засіб для догляду за шкірою голови. Тому він лише якісно очищати шкіру голови.

Тому тільки маски, лосьйони та сироватки для довжини можуть справді допомогти.

Чи потрібно стригтися, якщо відрощуєте волосся

Експерт розповіла, якщо ви хочете відростити довгі локони, підстригати волосся просто необхідно. Зрізання 1-2 см позбавляє від посічених кінчиків й інших пошкоджень, які в кінцевому підсумку призводять до сплутування пасм, особливо, якщо у вас кучеряві локони або жорсткої текстури.

Оптимально підстригати кінчики раз на два місяці. Відрощувати волосся потрібно однієї довжини - робіть рівний зріз (ідеально - ножицями). Відмовтеся від профілювання волосся - так воно менше січеться.

Масаж шкіри голови сприяєш росту волосся?

Масаж шкіри голови допомагає стимулювати кровообіг, очистити від ороговілих частинок і поліпшити роботу сальних залоз, зміцнити коріння, а також прискорює ріст волосся.

Зазвичай, для масажу шкіри голови використовують косметичні засоби, такі як: кокосова олія, олія жожоба, репʼяхова або касторова. Зони насичені необхідними вітамінами та поживними речовинами і є натуральними кондиціонерами для волосся.

Щоб зробити масаж шкіри голови з олією, необхідно нагріти 1-2 столові ложки олії до комфортної температури. Занурити кінчики пальців в олію і масажувати круговими рухами шкіру.

Далі з﻿алиште олію у якості маски на 30 хвилин, а потім змийте. ﻿﻿Проводити такий масаж голови з оліями можна 1-2 рази на тиждень для стимуляції росту або один раз на тиждень для профілактики випадіння волосся.

Додамо, що скрабування шкіри голови допомагає очистити її поверхню від накопичення себума і продуктів стайлінгу та догляду за волоссям. А ще скрабування і ексфоліація мʼякими пілінгами покращує мікроциркуляцію, прискорюючи зростання волосся.

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