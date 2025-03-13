Шампунь не помогает. Трихолог назвала 3 средства, которые ускоряют рост волос

Что стоит знать

По словам трихолога Юлии Седлецкой, часто девушки тратят много средств на желание отрастить длинные волосы. В частности, покупают шампуни от ломкости, для восстановления или питательные.

Но важно понимать, что шампунь - средство для ухода за кожей головы. Поэтому он лишь качественно очищать кожу головы.

Поэтому только маски, лосьоны и сыворотки для длины могут действительно помочь.

Нужно ли стричься, если отращиваете волосы

Эксперт рассказала, если вы хотите отрастить длинные локоны, подстригать волосы просто необходимо. Срезание 1-2 см избавляет от секущихся кончиков и других повреждений, которые в конечном итоге приводят к спутыванию прядей, особенно, если у вас вьющиеся локоны или жесткой текстуры.

Оптимально подстригать кончики раз в два месяца. Отращивать волосы нужно одной длины - делайте ровный срез (идеально - ножницами). Откажитесь от профилирования волос - так они меньше секутся.

Массаж кожи головы способствуешь росту волос?

Массаж кожи головы помогает стимулировать кровообращение, очистить от ороговевших частиц и улучшить работу сальных желез, укрепить корни, а также ускоряет рост волос.

Обычно, для массажа кожи головы используют косметические средства, такие как: кокосовое масло, масло жожоба, репейное или касторовое. Зоны насыщены необходимыми витаминами и питательными веществами и являются натуральными кондиционерами для волос.

Чтобы сделать массаж кожи головы с маслом, необходимо нагреть 1-2 столовые ложки масла до комфортной температуры. Окунуть кончики пальцев в масло и массировать круговыми движениями кожу.

Далее оставьте масло в качестве маски на 30 минут, а затем смойте. Проводить такой массаж головы с маслами можно 1-2 раза в неделю для стимуляции роста или один раз в неделю для профилактики выпадения волос.

Добавим, что скрабирование кожи головы помогает очистить ее поверхность от накопления себума и продуктов стайлинга и ухода за волосами. А еще скрабирование и эксфолиация мягкими пилингами улучшает микроциркуляцию, ускоряя рост волос.

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