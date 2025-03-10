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Сильний опік і випадіння. Трихолог показала наслідок кератинового випрямлення волосся (фото)

Понеділок 10 березня 2025 17:15
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Сильний опік і випадіння. Трихолог показала наслідок кератинового випрямлення волосся (фото) Чим шкідливе кератинове випрямлення волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кератинове випрямлення волосся - популярна процедура для отримання гладкого і блискучого волосся. Однак вона має свої наслідки, про які варто знати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, якої шкоди шкірі голови може завдати кератинове випрямлення.

Що відомо про процедуру

Кератинове випрямлення волосся - це косметична процедура, яка спрямована на вирівнювання волосся за допомогою спеціального розчину, що містить кератин - природний білок, який є основною складовою волосся.

Під час процедури кератин проникає в структуру волосся, відновлюючи його зсередини, заповнюючи пошкоджені ділянки та зменшуючи пористість. Після випрямлення волосся стає більш гладким, блискучим і менш схильним до утворення кучерів.

Процедура проводиться в салоні краси, і результат може триматися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від типу волосся та догляду за ним.

Чим шкідливе кератинове випрямлення

Важливо зазначити, що хоча кератинове випрямлення допомагає досягти ефекту прямого та блискучого волосся, для деяких людей воно може бути шкідливим, особливо якщо в складі використовуються формальдегіди або інші агресивні хімічні речовини.

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, внаслідок процедури може виникнути сильне подразнення та пошкодження шкіри голови. Зокрема, може виникнути почервоніння по всій голові, яке є ідеальним середовищем для приєднання вторинної інфекції.

Важливо розуміти, що багато складів для кератину містять агресивні речовини і якщо вони потрапляють на шкіру голови, то можуть спричинити не лише опік, а й проблеми з випадінням волосся.

Сильний опік і випадіння. Трихолог показала наслідок кератинового випрямлення волосся (фото)Сильний опік і випадіння. Трихолог показала наслідок кератинового випрямлення волосся (фото)Наслідки кератинового випрямлення волосся (фото: кадр з відео)

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Уляни Ерстенюк та сайт Вyrdie.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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