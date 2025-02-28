Дерматолог назвала три речі, які нізащо не треба робити з волоссям

Дерматолог і спеціаліст з раку шкіри, поділилася трьома "суперечливими" речами, які вона ніколи б не зробила зі своїм волоссям. Ці помилки з шевелюрою роблять багато людей.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фахівця Ніри Натан.

Що не треба робити з волоссям в жодному разі?

Лікар Ніра Натан, фахівець із Гарвардського університету, а також хірург з раку шкіри, завоювала мільйони підписників у соціальних мережах, де вона ділиться своєю мудрістю щодо догляду за шкірою.

Нещодавно вона оприлюднила список того, чого не можна робити для здоров’я волосся.

Ніколи не ходіть з немитим волоссям більше за 3 дні

"Я б ніколи не протрималася два-три дні без миття голови, тому що якщо ми проводимо дні без шампуню, на нашій шкірі голови накопичується шкірне сало, яке призводить до запалення та спричиняє випадання волосся", - сказала експерт.

Незважаючи на поширену думку про те, що регулярне миття волосся шкодить, дерматолог розвіяла цей міф у коментарях до свого допису, уточнивши, що часте очищення не призводить до випадання волосся. Вона провела аналогію між здоровою шкірою голови та родючим ґрунтом, необхідним для міцного росту волосся.

"Наша шкіра голови схожа на ґрунт, а наше волосся схоже на квіти - вам потрібен здоровий ґрунт, щоб вирощувати квіти", - сказала вона.

Немите волосся протягом кількох днів призводить до накопичення клітин шкіри, жиру, продукту, який подразнює та запалює фолікули, що може призвести до його втрати.

Ніколи не робіть бразильске випрямлення волосся

Це популярний напівперманентний засіб для випрямлення волосся.

"Такий спосіб випрямлення містить канцерогенні та токсичні хімічні речовини, які можуть спричинити постійну травму та пошкодження волосяного фолікула. ​​Колись я робила таке кожні шість місяців, і я переконана, що моє густе волосся стало тонким", - зазначила фахівець.

У Belgravia Centre, всесвітньо визнаній клініці для лікування волосся, заявили, що надмірний вплив агресивних хімічних речовин на шкіру голови може призвести до хімічної травми, коли шкіра голови та волосяні фолікули зазнають серйозних пошкоджень від хімічних опіків, що призводить до очікуваної втрати волосся.

Ніколи не робіть тугі зачіски

Постійне носіння дуже тугої зачіски може призвести до ламкості або навіть втрати волосся.

Цю думку повторює Hair Made Easi, який попереджає, що гладкі хвостики, коси та пучки можуть призвести до ламкості волосся через постійне натягнення стрижня волосся.

Це, у свою чергу, може спричинити посічені кінчики, загальне пошкодження волосся та, зрештою, помітне витончення та ослаблення пасом.

Вас може зацікавити