Шаманська вперше висловилася про скандальну "втечу" Ханумака з України (відео)

Блогерка Аліна Шаманська довго не коментувала вчинок свого колишнього чоловіка Руслана Ханумака, який публічно похизувався виїздом з України . Після "втечі" комік отримав чимало хейту, а його ексобраниця не підіймала цю тему в соцмережах. Втім, нині вона висловилася про те, що зробив Ханумак та як нині спілкуються.

Так, Шаманська висловилася про те, чи знає вона про майбутні плани свого колишнього, який "емігрував" до США. За словами блогерки, сам Ханумак їй про це не говорив.

"Я не знаю, чи інформація достовірна, що він прямо емігрував, я такого не чула формулювання з його вуст", - зазначила Шаманська.

Шаманська, Ханумак та їхній син (фото: instagram.com/shamankaa)

При цьому вона додала, що не обговорювала з Ханумаком його плани виїхати з України. Блогерка та її колишній перебувають у "не дуже хороших стосунках".

"Спільну мову мені знайти з ним дуже складно і важко. Хоча я, заради сина, намагаюся це робити. Я на жаль не можу за нього відповідати... Сама нічого цікавенького сказати не можу, бо не знаю", - зізналася Аліна.

Шаманська та її син (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманська також висловила надію на те що, її стосунки з колишнім не впливають на їхнього сина Артура. Нещодавно вона привезла його в Україну, адже с початку повномасштабної війни дитина перебувала у США.

До речі, саме цим Ханумак пояснив своє раптове бажання виїхати за кордон. Втім, чи планує він повертатися до Києва нині, коли його син вже вдома, гуморист не розповідає.

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

"Для мене головна задача - це щоб мій син розумів, що його батьки один одного поважають, хай там як. Але конкретно для мого сина ця інформація є дуже важливою, не буду уточнювати, чи це є правдою з мого боку, але син має це знати", - пояснила блогерка.

"Тож я намагаюся його, знаєте, в купол такий, захистити його. Щоб наші з ексчоловіком стосунки негативні ніяк на нього не впливали", - резюмувала вона.