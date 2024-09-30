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Українська блогерка з "заниженою самооцінкою" купила "мерс" за 6 мільйонів: чим вона займається

Понеділок 30 вересня 2024 20:55
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Українська блогерка з "заниженою самооцінкою" купила "мерс" за 6 мільйонів: чим вона займається Альона Чарінцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка і переможниця романтичного проєкту "Екси" Альона Чарінцева похизувалася коштовною покупкою - новеньким авто.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Так, блогерка та її чоловік Георг Бевчан придбали Mercedes-Benz GLS 450. Вартість автівки разом з реєстрацією, страхуванням та поклейкою бронеплівки склала 7,5 млн гривень.

"Ласкаво просимо до нашої сімʼї, GLS", - написала Альона.

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займаєтьсяУкраїнська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займаєтьсяУкраїнська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Скріншот

Також дівчина додала, що вони з коханим обрали найкращий комфорт для їхньої родини.

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Скріншот

Коротка біографія Альони Чарінцевої

Блогерка є переможницею 3-го сезону проєкту "Екси", в якому взяла участь разом зі своїм чоловіком Георгом. Як зазначається на сайті Нового каналу, дівчина прийшла на шоу "невпевненою у собі, з заниженою самооцінкою, яка постійно щось вимагає, але нічого не дає натомість".

25 грудня 2023 року, на Різдво, подружжя стало батьками Амірана. У блозі в Instagram, який налічує понад 500 тисяч підписників, Альона ділиться подробицями свого життя, розповідає про нелегке дитинство та юність, адже з ранніх років вона була змушена працювати, щоб допомогти мамі.

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Альона Чарінцева з чоловіком (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Також Чарінцева публікує у своєму акаунті фотосесії, рецепти, психологію, гумористичні відео про вагітність й не тільки.

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займаєтьсяУкраїнська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Українська блогерка з &quot;заниженою самооцінкою&quot; купила &quot;мерс&quot; за 6 мільйонів: чим вона займається

Альона Чарінцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Нещодавно відома блогерка розповіла про втрату дитини.

Також зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком-французом.

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