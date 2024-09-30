Зірка "Голосу країни" розсекретив скандал з SHUMEI та його продюсером (відео)

Співак та зірка шоу "Голос країни" Laud (Влад Каращук) ще донедавна випускав хіти разом з артистом SHUMEI (Олегом Шумеєм). Але нині вони не виступають в дуеті. І виявилося, що це сталося не просто так.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому випуску шоу "Муз_Тренд" Лауд розповів про скандал, який виник між ним та продюсером Шумея.

Нині Laud розповідає про співпрацю з SHUMEI з теплом і гарними спогадами. Разом з ним та його продюсером артист створював нові пісні. Але потім все змінилося.

"Це був класний період, але був момент, коли продюсер Шумея робив разом зі мною спільний трек. Ми говорили про те, щоб підписати договір по авторським правам, роялті. Але він не хотів підписувати ці договори", - заявив співак.

"Він казав: "Ми чесні, ми все будемо ділити 50 на 50". Але коли почалася виплата роялті - він сказав, що не заплатить ані копійки. І що я не можу виступати з піснями, які ми разом з ним записали", - додав він.

Лауд висловився про скандал з продюсером Шумея (скріншот)

Йшлося, зокрема, про пісню "Ти мені дуже". Лауд зауважив, що не розуміє, чому йому заборонили виконувати треки. Адже, за його словами, він не отримував роялті за попередні дуетні пісні з SHUMEI, такі як "Чорнобривці".

Нині ж співак працює над тим, аби розвивати кар'єру вже як самостійний артист. LAUD зазначив, що він хоче, аби люди знали його як окрему персону. І це вже почало давати перші плоди.