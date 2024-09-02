Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відео

Аліна Шаманська, блогерка і колишня дружина Руслана Ханумака, показала емоційне відео повернення сина в Україну. Так, відомо, що Артур вперше за останні три роки нарешті приїхав додому та ступив на рідну землю.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки повідомляє про це більш детально.
У ролику можна побачити, як хлопчик виходить з машини й робить перші кроки по українській землі. На його обличчі - неприхована радість та неймовірні емоції від усвідомлення того, що він нарешті вдома після кількох років перебування за кордоном.
Артур радіє, що нарешті приїхав додому (скриншоти)
Колеги та шанувальники були зворушені побаченим, а тому залишили під дописом чимало відповідних коментарів. Ось деякі з них:
Разом із сином Аліна Шаманська виїхала до Америки після початку повномасштабного вторгнення, і там вони мешкали тривалий час. Проте нещодавно блогерка повідомила про повернення на Батьківщину, а тепер додому приїхав і Артур. Сама зірка повернулася сюди близько місяця тому.
Цікаво, що колишній Шаманської, Руслан Ханумак, у липні повідомив про виїзд з України. Він заявляв, що прийняв подібне рішення, щоб бути поруч із сином, який тепер, як можна зрозуміти, повернувся додому. Тоді ж комік, ведучий та актор також зазначав, що має відстрочку через проблеми зі здоров'ям, а тому його виїзд є законним.
Наразі новину про повернення Артура додому Руслан ніяк не прокоментував -, так само як і своє перебування за кордоном. Але на початку липня шоумен ділився емоційним відео, у підписі до якого залишив адресовані сину слова.
Нагадаємо, Шаманська і Ханумак повідомили про розлучення у січні минулого року. Їхні стосунки тривали близько 7 років.
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