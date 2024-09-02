Шаманская впервые с начала войны вернула сына домой из США: эмоциональное видео

Алина Шаманская, блогерша и бывшая жена Руслана Ханумака, показала эмоциональное видео возвращения сына в Украину. Так, известно, что Артур впервые за последние три года наконец приехал домой и ступил на родную землю.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сообщает об этом более подробно.
В ролике можно увидеть, как мальчик выходит из машины и делает первые шаги по украинской земле. На его лице - нескрываемая радость и невероятные эмоции от осознания того, что он наконец-то дома после нескольких лет пребывания за границей.
Артур радуется, что наконец-то приехал домой (скриншоты)
Коллеги и поклонники были тронуты увиденным, а потому оставили под постом немало соответствующих комментариев. Вот некоторые из них:
Вместе с сыном Алина Шаманская выехала в Америку после начала полномасштабного вторжения, и там они жили некоторый период времени. Однако недавно блогерша сообщила о возвращении на Родину, а теперь домой приехал и Артур. Сама звезда вернулась сюда около месяца назад.
Интересно, что бывший Шаманской, Руслан Ханумак, в июле сообщил о выезде из Украины. Он заявлял, что принял подобное решение, чтобы быть рядом с сыном, который теперь, как можно понять, вернулся домой. Тогда же комик, ведущий и актер также отмечал, что у него есть отсрочка из-за проблем со здоровьем, поэтому его выезд является законным.
На данный момент новость о возвращении Артура домой Руслан никак не прокомментировал - так же, как и свое пребывание за рубежом. Но в начале июля шоумен делился эмоциональным видео, в подписи к которому оставил адресованные сыну слова.
Напомним, Шаманская и Ханумак сообщили о разводе в январе прошлого года. Их отношения продолжались около 7 лет.
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