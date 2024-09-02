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Шаманская впервые с начала войны вернула сына домой из США: эмоциональное видео

Алина Шаманская с сыном (Фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Любовь Блажко

Алина Шаманская, блогерша и бывшая жена Руслана Ханумака, показала эмоциональное видео возвращения сына в Украину. Так, известно, что Артур впервые за последние три года наконец приехал домой и ступил на родную землю.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сообщает об этом более подробно.

Сын Шаманской приехал в Украину

В ролике можно увидеть, как мальчик выходит из машины и делает первые шаги по украинской земле. На его лице - нескрываемая радость и невероятные эмоции от осознания того, что он наконец-то дома после нескольких лет пребывания за границей.

Артур радуется, что наконец-то приехал домой (скриншоты)

Реакция сети

Коллеги и поклонники были тронуты увиденным, а потому оставили под постом немало соответствующих комментариев. Вот некоторые из них:

  • "На глазах слезы сколько счастья у Артурчика"
  • "До слез! Какие же у него искренние эмоции счастья!"
  • "Я расплакалась. Вспомнила, как сама целовала с детьми грязную траву по обе стороны трассы где-то возле границы. Такая родная, самая лучшая трава. Приветствуем на родной земле"
  • "Без слез на это невозможно смотреть"
  • "У меня мурашки"
  • "А чего плачу я? Поздравляю с возвращением"
  • "Как же он мне поднял настроение своей реакцией"
  • "Поздравляю. Плачу. Вы невероятны. Как Артурчик радуется. Я в глубине души знала, что вы приедете".

 

Что известно о пребывании Артура за границей

Вместе с сыном Алина Шаманская выехала в Америку после начала полномасштабного вторжения, и там они жили некоторый период времени. Однако недавно блогерша сообщила о возвращении на Родину, а теперь домой приехал и Артур. Сама звезда вернулась сюда около месяца назад.

Интересно, что бывший Шаманской, Руслан Ханумак, в июле сообщил о выезде из Украины. Он заявлял, что принял подобное решение, чтобы быть рядом с сыном, который теперь, как можно понять, вернулся домой. Тогда же комик, ведущий и актер также отмечал, что у него есть отсрочка из-за проблем со здоровьем, поэтому его выезд является законным.

На данный момент новость о возвращении Артура домой Руслан никак не прокомментировал - так же, как и свое пребывание за рубежом. Но в начале июля шоумен делился эмоциональным видео, в подписи к которому оставил адресованные сыну слова.

 

Напомним, Шаманская и Ханумак сообщили о разводе в январе прошлого года. Их отношения продолжались около 7 лет.

От звезды "Квартала" до побега из Украины - почитайте подробнее, какими поступками запомнился Ханумак.

Также недавно мы писали о том, что Шаманская заговорила об усыновлении ребенка.

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