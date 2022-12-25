Шахраї користуються проблемою зі зв'язком: як виглядає нова схема

Шахраї в Україні попри важки часи, не гребують використовувати поточні проблеми у своїх схемах. У новій афері використовується проблема зі зв'язком та мобільним інтернетом.
Як виглядає ця схема, розповіли у Центрі протидії дезінформації на сторінці у Facebook.
"Останнім часом через відключення електроенергії слабшає або повністю зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці", - попередили фахівці.
Шахраї дзвонять українцям та видаються співробітниками мобільної компанії. Далі вони розповідають, що абонента перемикатимуть на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок.
Після цього на телефон "жертви" надходить цифровий код. Шахраї просять його назвати й після зазначеного коду вони отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж та інших даних.
"Тому ні в якому разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам! За допомогою звертайтеся самостійно на гарячі лінії своїх операторів", - закликали до ЦПД.
Номери гарячих ліній:
Київстар - 466
Vodafon - 111
Lifecell - 5433
До речі, раніше ми розповідали про те, що у соціальних мережах знову активізувалася схема шахраїв щодо виплати допомоги кожному українцю. Який вигляд ця схема.
Також ми повідомляли, що шахраї використовують нову схему розлучення з вакансіями про роботу.