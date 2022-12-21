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Аферисти пропонують українцям роботу із зарплатою 29 тис. гривень: у чому полягає схема розводу

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Україна, Середа 21 грудня 2022 08:21
Аферисти пропонують українцям роботу із зарплатою 29 тис. гривень: у чому полягає схема розводу Шахраї в Україні обманюють претендентів на роботу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шахраї продовжують дурити українців, зокрема тих, хто шукає віддалену роботу під час війни.

Про те, як працює схема аферистів, розповіла ведуча Олена-Христина Лебідь у Facebook.

Як працює схема розводу?

Зазвичай обдурити намагаються тих українців, резюме яких у вільному доступі до мережі.

Так вам може написати так званий посередник. Або ви самі можете натрапити на сайти фрілансу, де нібито шукають співробітників для віддаленої роботи.

Далі вам надішлють посилання на сайт, на якому нібито будуть роботодавці. Але вхід на портал та реєстрацію потрібно сплатити. Найчастіше це 150 гривень.

Шахраї заманюють українців обіцянками, нібито на таких сайтах можна заробити до 29 тисяч гривень. Після того, як деякі "повелися" та сплатили реєстрацію в 150 гривень, аферисти просять вас купити преміум акаунт за 1000 гривень.

Не робіть цього, це брехня!

Важливо знати

Ведуча ще раз нагадала, що будь-яка робота, де спочатку просять вас переказувати гроші - це справжнісінька афера. Не варто вірити шахраям, щоб потім не бути ошуканим і залишитися без грошей.

Раніше ми розповідали, як кидають на гроші тих, хто хоче придбати породистого собаку онлайн.

Читайте також про польську фірму, яка обдурила українських волонтерів.

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