Мошенники пользуются проблемой со связью: как выглядит новая схема

Мошенники в Украине несмотря на тяжелые времена, не гнушаются использовать текущие проблемы в своих схемах. В новой афере используется проблема со связью и мобильным интернетом.
Как выглядит эта схема, рассказали в Центре противодействия дезинформации на странице в Facebook.
"В последнее время из-за отключений электроэнергии слабеет или полностью исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники", - предупредили специалисты.
Мошенники звонят украинцам и представляются сотрудниками мобильной компании. Далее они рассказывают, что будут абонента переключать на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь.
После этого на телефон "жертвы" приходит цифровой код. Мошенники просят его назвать и после указанного кода они получают доступ к мобильным приложениям банков, социальных сетей и другим данным.
"Поэтому, ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! За помощью обращайтесь самостоятельно на горячие линии своих операторов", - призвали в ЦПД.
Номера горячих линий:
Киевстар - 466
Vodafon - 111
Lifecell - 5433
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в социальных сетях снова активизировалась схема мошенников о выплате помощи каждому украинцу. Как выглядит эта схема.
Также мы сообщали о том, что мошенники используют новую схему развода с вакансиями о работе.