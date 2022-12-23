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Обережно, шахраї! Українців попередили про нову аферу з виплатами

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П'ятниця 23 грудня 2022 19:29
Обережно, шахраї! Українців попередили про нову аферу з виплатами Українців попередили про нову аферу з виплатами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах почали розповсюджуватись повідомлення про те, що виділено допомогу кожному українцю від ЄС. Сума виплат зазначається у розмірі 13 280 гривень та для фейкового повідомлення використовують картинки з програми "Дія".

Про це повідомили на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

У повідомленні шахраїв зазначається, що ЄС виділив кошти у розмірі 600 млн для допомоги українцям з підготовкою до зими. Також є посилання на подання заявки та інструкції. Вказується також, що "кожен українець та кожна українка отримають виплати у розмірі 13 280 гривень".

Фахівці закликають українців не переходити цими посиланнями, оскільки таких виплат не існує.

Для заставки використовуються картинки зі значком "Дія" та "еПідтримка" - для правдоподібності.

Обережно, шахраї! Українців попередили про нову аферу з виплатами

"Як повідомляють фахівці Voxcheck, ні про які виплати людям ЄС не повідомляв. А прийом заяв від міжнародних організацій здійснюється через програму "еПідримка" або у зазначених банках. Завдяки брехнею про виплати адміністратори спільнот у соцмережах збільшують активність та кількість коментаторів", - сказано в повідомленні.

До речі, раніше ми писали про те, що аферисти пропонують українцям роботу із зарплатою 29 тисяч гривень.

А ще розповідали про те, що у Telegram з'явилася нова схема шахрайства, яка краде особисті дані українців.

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