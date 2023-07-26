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Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна

Ціни на кавуни в Україні (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на поточному тижні фермери почали відвантаження перших великих партій кавунів. Ціни становлять в межах 18-27 грн/кг, що в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії минулого року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому ціни високі

Реалізація кавунів у поточному році розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у минулому.

За словами фахівців, вищі ціни на місцеві кавуни поточного року зумовлені насамперед відсутністю поставок цієї продукції з Херсонської області, яка є лідером з вирощування кавунів.

Фермери кажуть, що більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. Вони не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

Які ціни у супермаркетах

В українському супермаркеті Auchan ціна на кавун становить 32,90 грн/кг.

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А у супермаркеті Сільпо кавун можна купити по 2,72 за 100 г.

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У супермаркеті Мегамаркет доведеться заплатити за кавун 33,90 грн/кг.

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Зокрема, ціна на кавун у супермаркеті Novus дещо вища, ніж в інших. Можна купити по 34,99 грн/кг.

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Найдорожче кавун вартує у супермаркеті Metro - 41,50 грн/кг.

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Раніше ми повідомляли про 10 властивостей кавуна, про які ви маєте знати перед тим, як його з'їсти.

Також ми писали, чи будуть цього літа в Україні дешеві кавуни.

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