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Сезон арбузов в Украине: сколько сейчас стоит ягода и когда упадет цена

Цены на арбузы в Украине (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на текущей неделе фермеры начали отгрузку первых крупных арбузных партий. Цены составляют в пределах 18-27 грн/кг, что в среднем на 59% дороже, чем на первые партии прошлого года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему цены высокие

Реализация арбузов в текущем году началась минимум на неделю раньше, чем в прошлом.

По словам специалистов, более высокие цены на местные арбузы текущего года обусловлены, прежде всего, отсутствием поставок этой продукции из Херсонской области, которая является лидером по выращиванию арбузов.

Фермеры говорят, что более массовая продажа арбузов начнется в начале августа. Они не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время в результате увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.

Какие цены в супермаркетах

В украинском супермаркете Auchan цена на арбуз составляет 32,90 грн/кг.

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А в супермаркете Сільпо арбуз можно купить по 2,72 за 100 г.

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В супермаркете Мегамаркет придется заплатить за арбуз 33,90 грн/кг.

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В частности, цена на арбуз в супермаркете Novus несколько выше, чем у других. Можно приобрести по 34,99 грн/кг.

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Дороже всего арбуз стоит в супермаркете Metro - 41,50 грн/кг.

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Ранее мы сообщали о 10 свойствах арбуза, о которых вы должны знать перед тем, как его съесть.

Также мы писали, будут ли этим летом в Украине дешевые арбузы.

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