10 властивостей кавуна, про які ви маєте знати перед тим, як його з'їсти

Кавун містить велику кількість вітамінів A, B6 і C, а ще калію та інших поживних речовин. Однак надмірне споживання кавунів може призвести до певних проблем зі здоров’ям. Дізнавшись про них, ви певно засумніваєтесь, чи варто об'їдатись цією літньою смакотою.

Розлад кишківника

Кавуни багаті на лікопен. Надмірна його кількість в організмі може призвести до нудоти, здуття живота, діареї, блювоти, розладу травлення, печії та газів. Ці симптоми можуть яскравіше проявлятись у літніх людей, оскільки травна система слабшає з віком.

Серцево-судинні порушення

Кавуни містять високий рівень калію. Вживання їжі, збагаченої калієм, у великих кількостях може призвести до серцево-судинних проблем. Серед них - слабкий пульс, нерегулярне серцебиття тощо. Це також може вплинути нервову систему та координацію руху.

Шкодить діабетикам

Якщо людина резистентна до інсуліну, цукор залишається в крові і не проникає в клітини організму. Коли в клітинах не вистачає глюкози, виробляється більше інсуліну. Це може вплинути на рівень тригліцеридів в організмі. Кавун може викликати стрибок рівня цукру в організмі. Діабетикам слід уникати вживання цього продукту.

Понижує тиск

Надмірне вживання кавуна може призвести до зниження артеріального тиску в організмі. Якщо людина страждає від гіпотонії, то кавун краще вживати лише зрідка.

Алергічні реакції

Споживання кавуна також може викликати алергії у деяких людей. Це можуть бути сильні або легкі висипання, набряк обличчя. Серйозні алергічні реакції можуть супроводжуватись свербінням язика, головним болем і запамороченням. У людей, які страждають алергією на моркву, латекс і огірок, може розвинутися алергічна реакція на кавун.

Не їжте кавун під час вагітності

Гестаційний діабет є поширеною, але серйозною проблемою зі здоров’ям, яка турбує багатьох вагітних. Споживання великої кількості кавунів підвищує рівень цукру в крові, що призводить до гестаційного діабету. Вагітним слід відмовитися від вживання кавуна на кілька місяців, якщо вони схильні до гестаційного діабету.

Чим небезпечні нітрати у кавуні (скриншот)

Рідкі випорожнення

Кавун містить особливий вид цукру, який називається сорбіт. У людей з непереносимістю сорбіту при споживанні кавуна з’являються рідкі випорожнення і гази.

Проблеми, пов'язані з нервами та м'язами

У людей, які споживають кавун у великих кількостях, можуть розвинутися проблеми з нервами, м'язами та нирками. Тому при перших ознаках погіршення самопочуття, відмовтесь від кавунів.

Імпотенція

Надмірне вживання кавуна може викликати імпотенцію та еректильну дисфункцію у чоловіків. Якщо у вас уже є початкові проблеми із сексуальною функцією, то краще звести споживання кавуна до мінімуму.

Відчуття втоми

Хоча кавун допомагає запобігти зневодненню, споживання надмірної кількості кавунів може збільшити кількість води в організмі. Якщо це не супроводжується прискореним сечовипусканням, то це може призвести до збільшення об’єму крові. А це своєю чергою може посилити набряк, а також призвести до виснаження та втоми.