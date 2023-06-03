Стало відомо, чи будуть цього літа дешеві кавуни

Врожай кавунів влітку 2023 має бути вищим, ніж минулого року. Тож ціни можуть порадувати українців, які з нетерпінням чекають нового сезону баштанних.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler, що прогнозують "по кавунах", і по чому їх можна купити вже зараз.

Прогноз для кавунів сприятливий

За словами, заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, кавуни стануть більш доступними, ніж минулого року.

Річ у тім, що на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей було пріоритетним розмінування площ під овочеві чи баштанні культури, тому посів цих культур був дуже активним.

Тим не менш, чи вродить кавун, можна буде точніше сказати вже на початку липня.

"Однозначно виробництво цього року буде більшим, ніж минулого. Очевидно, що ціна буде меншою. Наскільки вона знизиться - зараз складно спрогнозувати, оскільки бачимо нестабільність у погодних факторах...

Другий фактор - треба розуміти, що буде з цінами на пальне, тому що логістика у цій ягоді суттєво впливає", - сказав Висоцький ефірі інформаційного телемарафону.

По чому кавуни зараз

В супермаркетах вже з'явилися кавуни, як імпортні, так і українські. Але ціни на них ще зависокі: від 40 до 140 грн/кг. Враховуючи, що навіть невеликий кавун буде важити кілограмів зо п'ять, за одну ягоду доведеться віддати від 200 гривень.

Скриншоти: zakaz.ua