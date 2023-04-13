У Севастополі студента затримали за прапор України: його змусили вибачитись

У мережі з'явилося відео, на якому невідомий стоїть на вулиці й знімає вікно Кирила, через яке видно український прапор.

В результаті це не сподобалось окупантам, тому вони змусили вибачитись хлопця.

Пізніше з'явився ролик, де хлопець розповідає, що переїхав до Севастополя з Маріуполя.

"Під впливом західної пропаганди, яка отруювала мій мозок протягом 19 років, я розмістив українську символіку у вигляді прапора у себе в кімнаті на стіні. Тим самим здійснив плювок в обличчя всім людям, які мене підтримували", - сказав він.

Студента змусили вибачитися і сказати, що він хоче отримати громадянство Російської Федерації і "бути корисним суспільству".