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В Севастополе студента задержали за флаг Украины: его заставили извиняться

В Севастополе студента задержали за флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Севастополе задержали студента Кирилла из разрушенного россиянами Мариуполя. Все из-за флага Украины, который висел в его квартире.

Видео появилось в Telegram-канале "Мариуполь сейчас".

В сети появилось видео, на котором неизвестный стоит на улице и снимает окно Кирилла, через которое виден украинский флаг.

В результате это не понравилось оккупантам, поэтому они заставили извиниться парня.

Позже появился ролик, где парень рассказывает, что переехал в Севастополь из Мариуполя.

"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг в течение 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым совершил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", - сказал он.

Студента заставили принести извинения и сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации и "быть полезным обществу".

Ранее мы сообщали, что в Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины и заставили извиняться.

Также мы писали, что в Крыму партизаны "запугивают" оккупантов украинской символикой.

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окупантиСевастопольфлаг Украины