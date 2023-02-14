В Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного супротиву.

Патріотичні малюнки можна помітити в Севастополі, Сімферополі, Керчі та Ялті. Окрім цього декілька малюнків з'явились і в древньому місті Херсонес.

"Кожен день, кожну мить українські партизани нагадують окупантам - Україна ніколи не підкориться ворогові. Ворог може спробувати відняти в нас землю, але ніколи не зможе ніколи відняти ані нашої гідності, ані нашої свободи", - сказано в повідомленні.

Партизани нагадали, що Україна ніколи не припинить боротись за свою незалежність і обов'язково поверне свої землі.