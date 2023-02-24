У Криму дівчину затримали за намальований герб України: її змусили вибачатись
В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. За це її змусили вибачитись на камеру.
На дівчинку поскаржився проросійський блогер Олександр Таліпов у Telegram.
Як знайшли дівчину
Пропагандист написав, що на майданчиках на вулиці Біла Куна у Сімферополі стали з'являтися "мітки та знаки" з українською символікою.
Також він опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як дівчина гойдається на гойдалці.
Після хвилі обурення у соцмережі, окупанти знайшли дівчину - нею виявилась Вероніка Носонова.
Дівчину змусили вибачитися
На каналі пропагандиста також з'явилось відео "публічних вибачень" Носонової. На камеру її змусили сказати, що вона зобов'язується зафарбувати намальоване і нібито підтримує Путіна та війну.
Однак видно, що дівчину налякали, вона сильно нервувала та стискала руки.
Раніше ми повідомляли, що в Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою.
Також у Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати.