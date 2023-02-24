ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму дівчину затримали за намальований герб України: її змусили вибачатись

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 24 лютого 2023 10:23
У Криму дівчину затримали за намальований герб України: її змусили вибачатись Дівчина намалювала герб України у Криму (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. За це її змусили вибачитись на камеру.

На дівчинку поскаржився проросійський блогер Олександр Таліпов у Telegram.

Як знайшли дівчину

Пропагандист написав, що на майданчиках на вулиці Біла Куна у Сімферополі стали з'являтися "мітки та знаки" з українською символікою.

Також він опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як дівчина гойдається на гойдалці.

Після хвилі обурення у соцмережі, окупанти знайшли дівчину - нею виявилась Вероніка Носонова.

Дівчину змусили вибачитися

На каналі пропагандиста також з'явилось відео "публічних вибачень" Носонової. На камеру її змусили сказати, що вона зобов'язується зафарбувати намальоване і нібито підтримує Путіна та війну.

Однак видно, що дівчину налякали, вона сильно нервувала та стискала руки.

Раніше ми повідомляли, що в Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою.

Також у Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати.

Читайте РБК-Україна в Google News
герб України Крым