У Криму дівчину затримали за намальований герб України: її змусили вибачатись

В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. За це її змусили вибачитись на камеру.

На дівчинку поскаржився проросійський блогер Олександр Таліпов у Telegram.

Як знайшли дівчину

Пропагандист написав, що на майданчиках на вулиці Біла Куна у Сімферополі стали з'являтися "мітки та знаки" з українською символікою.

Також він опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як дівчина гойдається на гойдалці.

Після хвилі обурення у соцмережі, окупанти знайшли дівчину - нею виявилась Вероніка Носонова.

Дівчину змусили вибачитися

На каналі пропагандиста також з'явилось відео "публічних вибачень" Носонової. На камеру її змусили сказати, що вона зобов'язується зафарбувати намальоване і нібито підтримує Путіна та війну.

Однак видно, що дівчину налякали, вона сильно нервувала та стискала руки.