В сети появились плачевные фото "Донбасс Арены" в Донецке

В интернете появились фотографии "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке. На снимках видно, что окрестности стадиона зарастают бурьяном и никому нет до этого никакого дела.

Фотографии знаменитого донецкого стадиона опубликовали в группе "Люфт Ганза" в Twitter. Они датированы январем 2021 года.

"Донбасс Арена" в Донецке (фото: twitter.com/LuftGanza)

Стоит отметить, что на "Донбасс Арене" футбольные матчи не проходят с 2014 года после начала военных действий на востоке Украины. В последний раз местный "Шахтер" вышел на поле этого стадиона 2 мая 2014 года. Тогда футбольный клуб играл с "Мариуполем".

"Донбасс Арена" в Донецке (фото: twitter.com/LuftGanza)

После этого донецкий "Шахтер" сначала проводил домашние матчи во Львове, а с 2017 года - в Харькове. С 2020 года "горняки" принимают своих соперников на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Открытие стадиона "Донбасс Арена" состоялось 29 августа 2009 года - в День шахтера и День города Донецка. Стадион получил высокую оценку контролирующих органов и УЕФА. Стоимость проекта, строительства стадиона и парка вокруг него составила 400 миллионов долларов.

Так стадион выглядел ранее (фото: twitter.com/katrinwerty)

Напомним, в сети появились чудовищные фото из тюрьмы Донецка, в которой пытают людей. При этом она находится в здании бывшего завода изоляционных материалов.

Ранее в сети показали, как бы сегодня выглядел Донецк без российских боевиков.