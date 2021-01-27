Всплыли чудовищные фото из тюрьмы Донецка, в которой пытают людей

В сети показали фото из донецкой тюрьмы "Изоляция" (коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали страшные фото содержания пленных в донецкой тюрьме под названием "Изоляция". Здание - это бывший завод изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Сейчас здесь пытают людей.

Некоторые фотографии опубликовал на своей Facebook-странице Александр Махов.

"О судьбе многих людей, которые здесь находятся - ничего неизвестно. Не исключено, что здесь могут быть и те украинские граждане, которые считаются пропавшими без вести. Но самое интересное - фото журнала посетителей пленных, где указаны, как имена тех, кто посещает, так и имена пленных, к которым они приходят", - написал Махов.

По его словам, сейчас во многих Telegram-каналах стали всплывать фото тюрьмы и помещений в ней, где жестоко пытают людей.

В сети всплыли фото донецкой тюрьмы "Изоляция" (фото: Facebook/Александр Махов)

Отметим, что на пыточном столе лежит скотч и "тапик" — это полевой телефон "ТА". Оголенные провода прикручиваются к пальцам или гениталиям человека, для генерации напряжения прокручивается ручка на боку аппарата.

Эта тюрьма предусмотрена боевиками для "особо опасных преступников". Точное количество убитых и замученных там людей достоверно никто сейчас не знает.

В комментариях украинцы отреагировали на жуткие фотографии.

Не вкладається в голові, що в наш час таке можна допустити. Середньовіччя.

Судячи якраз з журналу відвідування, думаю, там тримають місцевих, яких затримали. Там же комендантська година і все таке. До наших відвідувачів не пускали це точно.

Це якась дичина з приходом Московії. 21 століття майже, центр Європи, цивілізована країна і таке жахіття. Люди катують людей і хочуть називатись людьми! Господи Боже! Все це під твоєю рукою.

Жах!

Как мы писали ранее, более 100 украинских военнослужащих и гражданских прошли через донецкую тюрьму "Изоляция", которая известна тем, что боевики там жестоко пытают людей.