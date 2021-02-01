У мережі з'явилися плачевні фото "Донбас Арени" в Донецьку

В інтернеті з'явилися фотографії "Донбас Арени" в окупованому Донецьку. На знімках видно, що околиці стадіону заростають бур'яном і нікому немає до цього ніякого діла.

Фотографії знаменитого донецького стадіону опублікували в групі "Люфт Ганза" в Twitter. Вони датовані січнем 2021 року.

"Донбас Арена" в Донецьку (фото: twitter.com/LuftGanza)

Варто зазначити, що на "Донбас Арені" футбольні матчі не відбуваються з 2014 року після початку військових дій на сході України. Востаннє місцевий "Шахтар" вийшов на поле цього стадіону 2 травня 2014 року. Тоді футбольний клуб грав з "Маріуполем".

"Донбас Арена" в Донецьку (фото: twitter.com/LuftGanza)

Після цього донецький "Шахтар" спочатку проводив домашні матчі у Львові, а з 2017 року - в Харкові. З 2020 року "гірники" приймають своїх суперників на НСК "Олімпійський" в Києві.

Відкриття стадіону "Донбас Арена" відбулося 29 серпня 2009 року - День шахтаря та День міста Донецька. Стадіон отримав високу оцінку УЄФА. Вартість проєкту будівництва стадіону та парку навколо нього склала 400 мільйонів доларів.

Так стадіон виглядав раніше (фото: twitter.com/katrinwerty)

Нагадаємо, в мережі з'явилися жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людей. При цьому вона знаходиться в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Раніше в мережі показали, як би сьогодні виглядав Донецьк без російських бойовиків.