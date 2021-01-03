В сети показали, как бы сегодня выглядел Донецк без российских боевиков (видео)

Как выглядел бы Донецк в 2021 году в составе Украины (коллаж: РБК-Украина)

В оккупированном Донецке сегодня есть масса заброшенных строек, которые с приходом российских боевиков так и остались "замороженными".

Топ-10 самых интересных сооружений, которые были утверждены к строительству или еще 5 лет назад находились на этапе завершения/сдачи в эксплуатацию, показали на видео. Все они, говорит автор ролика, были бы построены, если бы не началась война.

На видео можно увидеть такие объекты, как:

жилой комплекс "Герц-парк";

"Кальмиус арена" (сейчас на территории стройки спорткомплекса лишь заброшенные краны и поржавевшие материалы);

ЖК "Квартал Люксембург", который должен был стать одним из самых больших жилых комплексов Донецка;

Григорьевская международная школа, у которой не было бы аналогов в Украине;

ЖК "Адмиралтейский";

парк "Студенческий";

бизнес-центр "Конгресс-холл";

Центральный универсальный магазин.

"Все указанные проекты имели конкретные планы, сроки и бюджеты. Целью ролика было показать без фантазий, предположений и домыслов то, какие изменения претерпел бы Донецк, если бы не началась война", - резюмировал автор.

Кстати, автор не обошел вниманием подземное и наземное метро. Проекты по строительству метрополитена на эстакадах, по его словам, рассматривались в 2011 году, но в 2013-м "даже плана не появилось".

Как выглядел бы Донецк в 2021 году в составе Украины

Напомним, что в первый день года оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину".