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В сети показали, как бы сегодня выглядел Донецк без российских боевиков (видео)

Донецк, Воскресенье 03 января 2021 13:25
В сети показали, как бы сегодня выглядел Донецк без российских боевиков (видео)
Как выглядел бы Донецк в 2021 году в составе Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В оккупированном Донецке сегодня есть масса заброшенных строек, которые с приходом российских боевиков так и остались "замороженными".

Топ-10 самых интересных сооружений, которые были утверждены к строительству или еще 5 лет назад находились на этапе завершения/сдачи в эксплуатацию, показали на видео. Все они, говорит автор ролика, были бы построены, если бы не началась война.

На видео можно увидеть такие объекты, как:

  • жилой комплекс "Герц-парк";
  • "Кальмиус арена" (сейчас на территории стройки спорткомплекса лишь заброшенные краны и поржавевшие материалы);
  • ЖК "Квартал Люксембург", который должен был стать одним из самых больших жилых комплексов Донецка;
  • Григорьевская международная школа, у которой не было бы аналогов в Украине;
  • ЖК "Адмиралтейский";
  • парк "Студенческий";
  • бизнес-центр "Конгресс-холл";
  • Центральный универсальный магазин.

"Все указанные проекты имели конкретные планы, сроки и бюджеты. Целью ролика было показать без фантазий, предположений и домыслов то, какие изменения претерпел бы Донецк, если бы не началась война", - резюмировал автор.

Кстати, автор не обошел вниманием подземное и наземное метро. Проекты по строительству метрополитена на эстакадах, по его словам, рассматривались в 2011 году, но в 2013-м "даже плана не появилось".

Как выглядел бы Донецк в 2021 году в составе Украины

Напомним, что в первый день года оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину".

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