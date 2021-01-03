В сети показали, как бы сегодня выглядел Донецк без российских боевиков (видео)

В оккупированном Донецке сегодня есть масса заброшенных строек, которые с приходом российских боевиков так и остались "замороженными".
Топ-10 самых интересных сооружений, которые были утверждены к строительству или еще 5 лет назад находились на этапе завершения/сдачи в эксплуатацию, показали на видео. Все они, говорит автор ролика, были бы построены, если бы не началась война.
На видео можно увидеть такие объекты, как:
"Все указанные проекты имели конкретные планы, сроки и бюджеты. Целью ролика было показать без фантазий, предположений и домыслов то, какие изменения претерпел бы Донецк, если бы не началась война", - резюмировал автор.
Кстати, автор не обошел вниманием подземное и наземное метро. Проекты по строительству метрополитена на эстакадах, по его словам, рассматривались в 2011 году, но в 2013-м "даже плана не появилось".
Как выглядел бы Донецк в 2021 году в составе Украины
Напомним, что в первый день года оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину".
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