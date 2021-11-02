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В сети показали, где живет Злата Огневич: цена квартиры, как у "холостячки", - космическая

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 19:31
В сети показали, где живет Злата Огневич: цена квартиры, как у "холостячки", - космическая Коллаж РБК-Украина: журналисты показали элитное жилье Златы Огневич
Автор: Роман Мирончук

Певица и "холостячка" из популярного телешоу Злата Огневич живет в одном из самых элитных ЖК Киева - "Новопечерские липки" по соседству с чиновниками и звездами.

Это выяснили журналисты программы "Викриття".

У Златы двухкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров находится на улице Драгомирова. По словам певицы, квартиру в столице ей подарили родители 7 лет назад, когда продали недвижимость в Крыму.

В сети показали, где живет Злата Огневич: цена квартиры, как у &quot;холостячки&quot;, - космическая

Журналисты показали элитное жилье Златы Огневич (скриншот с видео)

Стоит отметить, что цены на квартиру в этом микрорайоне космические. Например, апартаменты с гостиной, рабочим кабинетом и двумя спальнями могут стоить миллион долларов.

Двухкомнатная квартира Огневич сейчас оценивается в 250 тысяч долларов. При этом певица призналась, что сделала из нее просторную однокомнатную квартиру с кухней-студией.

В сети показали, где живет Злата Огневич: цена квартиры, как у &quot;холостячки&quot;, - космическая

Журналисты показали элитное жилье Златы Огневич (скриншот с видео)

Артистка не любит, когда пространство захламлено, поэтому в ее доме почти аскетический минимализм и доминируют светлые оттенки.

В сети показали, где живет Злата Огневич: цена квартиры, как у &quot;холостячки&quot;, - космическая

Журналисты показали элитное жилье Златы Огневич (скриншот с видео)

По словам журналистов, в этом микрорайоне также живет Ирина Билык, у которой трехкомнатная квартира и паркоместо. Также в строительство четырехкомнатной квартиры "вложился" Дмитрий Монатик.

По словам инсайдеров, на 130 квадратных метрах, Дмитрий планирует обустроить новый офис своего лейбла, который сейчас находится на Воздвиженке.

Также здесь имеют жилье известный кардиохирург Борис Тодуров, экс-премьер Владимир Гройсман, и губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Журналисты показали элитное жилье Златы Огневич (видео: YouTube)

Напомним, в Украине с 28 октября начали действовать новые правила покупки недвижимости.

Мы также писали о том, что Ирина Билык "засветила" элитное авто за 3,5 миллиона.

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Злата Огневич Холостячка
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