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У мережі показали, де живе Злата Огневич: ціна квартири, як у "холостячки", - космічна

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Київ , Вівторок 02 листопада 2021 19:31
У мережі показали, де живе Злата Огневич: ціна квартири, як у "холостячки", - космічна Колаж РБК-Україна: журналісти показали елітне житло Злати Огневич
Автор: Роман Мирончук

Співачка і "холостячка" з популярного телешоу Злата Огневич живе в одному з найбільш елітних ЖК Києва - "Новопечерські липки" по сусідству з чиновниками і зірками.

Це з'ясували журналісти програми "Викриття".

У Злати двокімнатна квартира площею 79 квадратних метрів знаходиться на вулиці Драгомирова. За словами співачки, квартиру в столиці їй подарували батьки 7 років тому, коли продали нерухомість в Криму.

У мережі показали, де живе Злата Огневич: ціна квартири, як у &quot;холостячки&quot;, - космічна

Журналісти показали елітне житло Злати Огневич (скріншот з відео)

Варто зазначити, що ціни на квартиру в цьому мікрорайоні космічні. Наприклад, апартаменти з вітальнею, робочим кабінетом і двома спальнями можуть коштувати мільйон доларів.

Двокімнатна квартира Огневич зараз оцінюється в 250 тисяч доларів. При цьому співачка зізналася, що зробила з неї простору однокімнатну квартиру з кухнею-студією.

У мережі показали, де живе Злата Огневич: ціна квартири, як у &quot;холостячки&quot;, - космічна

Журналісти показали елітне житло Злати Огневич (скріншот з відео)

Артистка не любить, коли простір захаращений, тому в її будинку майже аскетичний мінімалізм і домінують світлі відтінки.

У мережі показали, де живе Злата Огневич: ціна квартири, як у &quot;холостячки&quot;, - космічна

Журналісти показали елітне житло Злати Огневич (скріншот з відео)

За словами журналістів, в цьому мікрорайоні також живе Ірина Білик, у якої трикімнатна квартира і паркомісце. Також в будівництво чотирикімнатної квартири "вклався" Дмитро Монатік.

За словами інсайдерів, на 130 квадратних метрах, Дмитро планує облаштувати новий офіс свого лейбла, який зараз знаходиться на Воздвиженці.

Також тут мають житло відомий кардіохірург Борис Тодуров, екс-прем'єр Володимир Гройсман, і губернатор Черкаської області Олександр Скічко.

Журналісти показали елітне житло Злати Огневич (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Україні з 28 жовтня почали діяти нові правила покупки нерухомості.

Ми також писали про те, що Ірина Білик "засвітила" елітне авто за 3,5 мільйона.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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