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Новые правила покупки недвижимости: что нужно знать украинцам

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Четверг 28 октября 2021 16:21
Новые правила покупки недвижимости: что нужно знать украинцам В Украине с 28 октября вступают в действие ноые правила покупки недвижимости (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 28 октября начнут действовать новые правила покупки недвижимости. В частности, в договоре теперь должно быть указано, что покупатель недвижимости имеет право после покупки и на землю, на которой эта недвижимость находится.

Соответствующий закон № 1174-IX был принят Верховной Радой еще 8 сентября, и он вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Что изменилось при покупке недвижимости

Новые правила коснутся тех сделок о покупке недвижимости, при которых покупают дома или другое недвижимое имущество, кроме квартир в многоквартирных домах. Это может быть мастерская, частный дом, гараж – любое отдельно стоящее здание.

Покупатель теперь будет иметь право автоматически получить права владения или право пользования и на земельный участок, на котором эта недвижимость находится. Это правило распространяется также на землю, которая находится в постоянном использовании или в аренде.

Если у продавца есть договоры на пользование землей, ему придется их расторгнуть перед продажей. А новый собственник сможет после оформления покупки заключить новые договора. Тут есть нюанс – новые договора должны быть заключены на таких же условиях, как были ранее.

Как получить право на участок земли

Если новый владелец объекта недвижимости не имеет права на участок земли, то он должен подать ходатайство.

Если покупатель оформляет покупку только на часть недвижимого объекта, то имеет право не на всю землю, а только на необходимую часть. Но нужно договариваться с постоянным землепользователем.

Отдельный договор о купли-продажи земли теперь не нужен, все земельные вопросы теперь должны быть включены в соглашение о приобретении имущества.

При покупке незавершенного объекта строительства, право пользования или право собственности землей покупатель получает только после регистрации объекта.

Напомним, ранее мы писали о том, где и по каким ценам покупают участки вокруг Киева.

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