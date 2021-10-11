Ирина Билык "засветила" элитное авто за 3,5 миллиона и уже успела нарушить ПДД
Ирина Билык купила новое авто от компании Tesla. Речь идет об электрическом кроссовере Tesla Model X. Ранее у нее был седан Tesla Model 3, но теперь она ездит на авто, которое значительно дороже и стоит более 3,5 миллиона гривен.
Об этом рассказали журналисты программы "Викриття".
Отметим, что Tesla Model 3 певице подарил гендиректор компании VD One Валерий Родин на тридцатую годовщину их знакомства. Машина стоила 1,5 миллиона гривен.
Скриншот с видео
В новом авто Билык 1050 лошадиных сил, дальность хода более 500 километров. При этом авто само себя заряжает во время движения. Отличительной чертой являются автоматические двери в форме крыла чайки.
Скриншот с видео
Журналисты сняли на видео, как водитель певицы нарушает правила дорожного движения. Машина, внутри которой сидела Билык, спускалась по реверсной полосе, когда движение там было запрещено.
Скриншот с видео
Такой опасный маневр позволил артистке быстро объехать тянучку, поскольку она очень спешила на прямой эфир.
Ирина Билык "засветила" элитное авто (видео: YouTube)
Напомним, в Украине на дорогах начали в принудительном порядке взимать оплату с должников, в отношении которых есть решение суда. При этом у людей также забирают машины.
Таким методом принуждения взысканий занимаются сотрудники государственной исполнительной службы и министерства внутренних дел.
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